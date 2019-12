Lyskryds bliver efterset

Debat Kære Gert Nielsen. Du skrev i forrige uge om ønsket for mere grønt lys i trafiklyset ved Måløvs nye Kulturtorv.

Af Trine Baarstrøm, Afsnitsleder i center for by, erhverv og miljø

Tak for henvendelsen og tak for ordene. Vi er glade for, at du kan lide den nye plads. Vi er sikre på, at det nok skal blive et godt samlingspunkt for en masse aktiviteter og fællesskaber.

For at kunne bygge Kulturtorvet om var det også nødvendigt at bygge lyskrydset delvist om. Her har vi blandt andet udskiftet lyskrydsets styreskab, som styrer signalreguleringen.

Det er naturligvis aldrig hensigten at forringe hverken trafiksikkerheden eller forholdene for trafikanterne, når vi bygger vores lyskryds om. Vi vil derfor hurtigst muligt tage fat i vores signal-leverandør og få gennemgået programmerne. Så kan vi i fællesskab finde ud af, hvad vi kan gøre for at sikre en optimal indstilling til lyskrydset.