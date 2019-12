Giver Ballerup Kommune bolig- selskaberne særbehandling?

Debat Ved et borgermøde torsdag aften på rådhuset blev der skrevet endnu et besynderligt kapitel i farcen - eller tragedien - om Ellebo-bebyggelsen.

Af Jesper Lund, Roasvej 36A, Ballerup

For flere år siden løb renoveringen af de fire boligblokke her økonomisk løbsk – samtidig med at to af blokkene viste sig i så dårlig stand, at de nu bliver revet ned.

Nu er der kommet en ny plan for området, hvor en af de mest opsigtsvækkende tanker er, at man nu opererer med en bebyggelsesprocent på 95 – hvor den før var 60.

Det betyder, at byggeri i varianter fra 2 til 5 etager nu breder sig helt ud til arealets grænser med en effekt som en velvoksen gøgeunge i reden.

Det er vigtigt med byfortætning i ”de stationsnære områder”, lød argumentet fra Ballerup Kommunes forvaltning og politikere ved borgermødet.

Og byfortætning skal jeg da lige love for, at 95 procent bebyggelsesgrad er – og vil føles som for de omkringliggende beboere i både blokke og parcelhuse.

Men nu erindrer jeg, at samme kommune for ikke så mange år siden førte sig frem med bål og brand mod en husejer her på Roasvej – ikke så langt fra mit hus – som havde formastet sig til at overskride den tilladte bebyggelsesprocent på 25.

Den gang blev der ikke talt om ”stationsnært” eller ”byfortætning” – der skulle bare rettes ind.

Og så må jeg spørge kommune og forvaltning:

Når det nu kun er en skelpæl, der skiller nultolerance over for 25 procent-grænsen fra en begejstring for 95 procent, skyldes det så, at man på rådhuset ser mere velvilligt på vennerne i de store boligselskaber end på de parcelhus-ejere, der unægtelig i forvejen udgør en minoritet i kommunen?

For i så fald tænker jeg, Ellebo-projektet kun er et forvarsel om, hvad andre parcelhus-ejere i kommunen kan vente sig.