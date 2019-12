Ellebo-planer bekymrer naboer

Det nye Ellebo-byggeri vil fylde godt op på grunden og komme helt ud i hjørnerne, tæt på naboerne på de tilstødende villaveje. Foto: Illustration: Henning Larsen arkitekter.

Planer Lokalplanen for det nye Ellebo var torsdag aften til debat på Ballerup Rådhus. Det betød en livlig debat, hvor især byggeprocenten, højderne og parkering var de varme emner.

Af Ulrich Wolf

Efter en lang og sej kamp med renoveringsplaner og efterfølgende udflytning og planlagt nedrivning af de gamle blokke er lokalplanen for det ’nye’ Ellebo på Baltorpvej undervejs.

Planen åbner for tæt og højt byggeri, hvor bebyggelsesprocenten er ændret fra 60 til 95 og byggehøjden er oppe i 12-14 meter, endda særdeles tæt på villaerne på Roasvej og Grønnemarken.

Torsdag aften var lokalplanen til debat på Ballerup Rådhus og de omkring 50 fremmødte naboer var især bekymrede over tre ting: Den høje bebyggelsesprocent, byggehøjden og ikke mindst det evigt tilbagevendende ankepunkt ved nybygerier – parkeringen.

Aftenen blev indviet af Lars Steffensen, arkitekt fra Henning Larsen Tegnestue, der står bag projektet.

”De store udfordringer er parkeringen, bolig- og bygningstyperne. Vores plan med byggeriet er, at det skal være åbent og ligesom flette fingre med omgivelserne. Det skal ikke være et lukket byggeri, der isolerer sig fra omverdenen.

Desuden skal det være bæredygtigt, så vi anvender genbrugsmaterialer og vi har også indtænkt en række løsninger i forbindelse med vandafledning,” sagde Lars Steffensen.

Næste oplægsholder var Annegitte Hjort fra Ballerup Kommune, der sidder med planerne i center for by, erhverv og miljø.

Hun fortalte, at bebyggelsesprocenten er 95 og at man har planlagt én p-plads pr. 125 kvadratmeter bolig.

”Det er lidt lavere end normalt, men da Ellebo ligger stationsnært, så er det tættere på bymidten og tog, så derfor regner vi ikke med, at det giver anledning til problemer,” sagde hun ved fremlæggelsen.

Men allerede her begyndte en utilfreds mumlen og rysten på hovederne at brede sig.

For tæt på

Derfor gled man hurtigt over til debat og indlæg fra tilhørerne.

Netop den fremlagte ’fletten fingre med omgivelserne’ mødte ikke umiddelbart begejstring. For en af naboernes hovedbekymringer var netop, at en del af de nye blokke kommer til at ligge meget tæt på de omkringliggende villaer.

Man frygter for sit privatliv og at man får både støj og skygge ind på sin grund.

”Folk vil gerne have privatliv og bo i grønne omgivelser. Blokke på tre etager vil ligge omkring 10-12 meter fra skel på eksempelvis Grønnemarken. Det er meget tæt på og meget højt. Det må være muligt at flytte dem længere væk eller skære en etage ned,” sagde en af naboerne.

En anden påpegede, at der må være økonomiske motiver til, at man bygger så tæt på grunden.

Netop planerne om tagterrasser og altaner kunne også give naboerne bekymringer om deres privatliv i egne haver eller sågar i deres stuer.

Trængsel på villavejen

Endelig var et af ankepunkterne parkeringen.

Som Annegitte Hjort tidligere sagde, har man planlagt én p-plads pr. 125 kvadratmeter, og det fik mange til at undre sig over realismen i den plan.

Som en nabo pointerede:

”Det er lidt naivt. Folk har ofte to biler, og det har de uanset, om man bor tæt på et center eller en station. Så hvor skal de holde? Det kommer til at ske på villavejene, og der bliver en voldsom trafik også.”

En nabo undrede sig også over, at der bliver etableret en vendeplads lige op ad hendes have.

Der blev svaret på mange af de direkte spørgsmål og samtidig blev alle opfordret til at sende deres høringssvar og forslag ind inden høringsfristens udløb den 7. januar 2020, hvor man så vil kigge på alle de indsendte forslag.

Fra politisk hold blev det understreget, at man lytter.

Plads til ændringer

”Der er plads til at man klipper en hæl og hugger en tå. Vi lytter til jeres bekymringer og vi tager alt med i betragtning.

Det er ikke totalt fastlagt, hvordan det skal se ud, så vi kan stadig finde løsninger, som alle kan leve med,” sagde Hella Hardø Tiedemann (A), som blev bakket op af arkitekt Lars Steffensen.

Han understregede også, at der selvfølgelig er muligheder for at tilrette projektet, så man får den mest optimale løsning.

Aftenen endte i en ganske fordragelig stemning, hvor naboerne fik indtrykket af, at de var blevet lyttet til, omend der også var lagt op til en ganske betydelig strøm af indsigelser til kommunens postkasse den kommende tid.

Høringsfristen udløber som nævnt den 7. januar, hvorefter de mange input og høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indregnet i en ny lokalplan for det nye Ellebo.