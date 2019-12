Fra drømmehus til mareridt

Lige der. Helt tæt på Kai Hoffmanns hus kan en ny boligkarre på op til 14 meter skyde op, hvis Ellebo-planerne bliver en realitet. Foto: Kaj Bonne.

I knibe Kai Hoffmann købte sit hus på Grønnemarken for et år siden. Det lå tæt på alting og var stedet, hvor han og fruen skulle blive gamle sammen. Nu risikerer de at få et højt hus i forhaven, en vendeplads i baghaven og stærkt forringet livskvalitet.

Af Ulrich Wolf

Det så ud til at være drømmeboligen for Kai Hoffmann og hans kone, da de i oktober sidste år overtog deres nye hus i Ballerup.

Her var der tæt på indkøb, station og et oplagt sted for dem at blive gamle sammen. Men hvis de for et år siden vidste, hvad de ved nu, så havde de ikke købt huset på Grønnemarken.

Den nye Ellebo-lokalplan lægger nemlig op til en bebyggelsesprocent på 95 og placeringen af høje huse på op til tre etager og 14 meter lige op ad Kais hus.

Faktisk lægger planen op til, at han kun 12 meter fra sit køkkenvindue får en 14 meter høj mur at kigge på. Desuden skal der skal etableres en vendeplads blot en meter fra Kai Hoffmanns baghave.

Den relativt nyslåede Ballerupborger er rystet.

På knæ for at se himlen

”Den lokalplan er helt vild. Man har en bebyggelsesprocent på 95, hvilket er meget højt, og man vil presse højt byggeri ind på meget lidt plads. Samtidig placerer man nogle af de højeste byggerier lige ud til vores haver og vores vej. Jeg forstår det ikke,” siger Kai Hoffmann, som har sendt indsigelser til Ballerup Kommune.

”Hvis planerne bliver gennemført, så skal vi faktisk ligge på knæ i vores køkken, hvis vi vil se himlen. Vi mister privatliv og får masser af skygge. Vi faldt for det her hus på grund af beliggenheden og fordi det var ideelt for fremtiden. Hvis vi vidste det her for et år siden, så havde vi ikke købt huset. Nu risikerer vi at stå med et hus, der er usælgeligt eller i hvert fald kun kan sælges med et stort tab, og værdien i dagligdagen er langt lavere, end vi havde forventet,” siger Kai Hoffmann, som ikke har noget imod, at der skal bygges på Ellebo-grunden.

”Det er fint, at man vil bygge, for der skal jo også være plads til folk fra Ellebo. Men at man vil bygge så højt og så tæt er helt uforståeligt,” siger Kai Hoffmann, som også frygter for trafikken.

Trafik i baghaven

Efter planen skal der nemlig også etableres en vendeplads blot en meter fra husets baghave og samtidig skal der laves en udkørsel fra Ellebo ud på Grønnemarken.

”Der er i forvejen alt for lidt plads til parkering, når man bygger så meget og så tæt. Så vi ved godt, hvad der vil ske.

Folk vil parkere på vores veje,” siger Kai Hoffmann. Han opfordrer politikerne til at gennemtænke projektet.

”Det er ganske enkelt ikke gennemtænkt. Der er mange elementer i den plan, der ikke hænger sammen, og vi frygter selvfølgelig også for vores dagligdag. Jeg forstår godt, at man vil have så mange boliger som muligt ind på grunden for at kompensere økonomisk, men det vil gå ud over rigtig mange. Så hvis man rykker vendepladsen lidt længere væk og skærer en etage af de byggerier, der ligger tættest på naboerne, så er det langt mere acceptabelt for os,” siger Kai Hoffmann, som fandt drømmehuset og nu er endt i lidt af et lokalplans-mareridt.