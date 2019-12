Nye bymidteplaner blev godt modtaget i Skovlunde

Det kommende bystræde i Skovlunde, her set fra nord, med butikker i stueetagen og lejligheder ovenpå. Foto: Illustration: Arkitema Architects/JN Group

Byplaner Ændringerne i bymidteprojektet i Skovlunde blev præsenteret på et borgermøde i sidste uge, og de fremmødte tog - trods indledende skepsis - godt imod.

Af Mia Thomsen

For et par måneder siden blussede debatten om byggehøjder i den nye bymidte i Skovlunde op igen. Årsagen var, at bygherre JN Group havde søgt en række dispensationer fra lokalplanen – blandt andet at bygge en etage højere end planlagt på den vestlige del af det kommende bystræde.

Det affødte en del kritik både fra lokalpolitikere og beboere i Skovlunde, og det hele endte med, at kommunen bremsede dispensationen og bad bygherre sende en ny ansøgning.

Den nye ansøgning er landet på rådhuset og mandag aften i sidste uge var der derfor indkaldt til borgermøde i Skovlunde Kirkecenter, hvor bygherre og arkitekt stod klar med en præsentation af de ønskede ændringer til bymidte-

Omkring 75 borgere var mødt op, og mange var fra start skeptiske over det pludselige ønske om at bygge højere.

Men i løbet af den halvanden time, mødet varede, fik både kommune og bygherre beroliget de fremmødte med gode forklaringer og nye tegninger, der viste ændringerne.

Først og fremmest blev det slået fast på mødet, at hele baggrunden for dispensationsansøgningen var, at det tegningsmateriale der lå til grund for lokalplanen – og som bygherres arkitekt skulle arbejde ud fra – var forkert. Der var simpelthen fejl i tegningerne, så målene ikke passede.

”Det er arkitekten, der opdager det på tegningerne fra kommunen, at vejen som skal gå bagom byggeriet ud mod bystrædet, ligger på Blokhavens jord. Derfor er vi nødt til at rykke det hele, så vejen kommer ind på egen matrikel,” forklarede Henrik Nielsen fra JN Group på mødet.

Og når hele projektet skal rykkes, uden at man gør bystrædet smallere, kommer der til at mangle kvadratmeter i det endelige byggeri – og det er altså blandt andet disse, bygherre ønsker at kompensere for ved at bygge en etage højere, så der på vestsiden af bystrædet kommer fem i stedet for fire etager.

Arkitekten fra Arkitema Architects havde lavet nye illustrationer, der viste hvordan det kommer til at se ud med den ekstra etage. Han forklarede også, hvordan de for at sikre lys og åbenhed i bystrædet, har valgt at lave byggeriet på modsatte side af strædet i forskudte plan, så det fra første sal og op er trukket lidt tilbage.

I alt er der fem punkter i dispensationsansøgningen for Skovlunde bymidte; flytning af byggefelt grundet fejl i tegningerne, den ekstra etage ud mod bystrædet, tilladelse til at butiksfacader må være op til 20 meter i stedet for 12, tilladelse til at bruge en lidt mørkere nuance facadetegl i stueetagen end det øvrige – for at markere adskillelsen mellem butikker og boliger samt mulighed for at lave boliger i stedet for liberalt erhverv fra første til tredje sal i bygningen længst mod sydøst i bystrædet.

spørgsmål fra salen var stemningen på borgermødet overvejende positiv. Flere tilkendegav, at de syntes, det så rigtig pænt ud og at de glædede sig til at se det realiseret – omend nogle stadig mente, det var for højt.

Slutteligt lovede Henrik Nielsen fra JN Group, at deres del af byggeriet i bymidten vil være færdigt om max tre år – måske toogethalvt.

”Og jeg har aldrig afleveret for sent, så det kan I roligt regne med,” slog han fast.

Mandag i denne uge behandler kommunens teknik- og miljøudvalg dispensationsansøgningen.