Chikanesag: Mobbepolitik skal til eftersyn

Ændringer I kølvandet på historien om chikanen af den jødiske familie fra Skovlunde vil formanden for børne- og skoleudvalget, Peter Als (A) indkalde skolelederne til møde. De skal sammen se de nuværende politikker og handleplaner for mobning efter i sømmene.

Af Ulrich Wolf

Den ulykkelige sag om pigen fra Skovlunde, der efter chikane, trusler og mobberi måtte skifte skole, får nu yderligere konsekvenser.

I kølvandet på omtalen i Berlingske og Ballerup Bladet i sidste uge, vil formanden for børne- og skoleudvalget, Peter Als (A), nu indkalde kommunens skoleledere og børne- og skoleudvalget til en snak om de politikker og handleplaner, som skolerne har.

Man vil ganske enkelt give dem et eftersyn for at se, om skolerne er gearet til at tackle en eventuel lignende situation som sagen fra Skovlunde.

En anden tid

”Vi vil gerne sikre os, at den slags ikke sker igen eller at vi i så fald har de redskaber, der kan håndtere dem. Vi lever i en anden og mere multikulturel tid, hvor der kan være andre problematikker i spil. Derfor må vi sikre os, at vi har det rette beredskab i en mere specifik situation og måske skrive et ekstra kapitel ind. Der skal på forhånd være aftalt mulige handlinger og sanktioner – og der skal være en tydelig strategi for forebyggelse, tidlig indgriben og inddragelse af forældre. På samme måde skal det være tydeligt, hvordan der kan hentes hjælp og støtte fra rådhus, politi og andre,” siger Peter Als, som påpeger, at der er forskel på om det er ’almindeligt’ mobberi eller en situation, der udspringer i politik eller religion.

”Jeg har drøftet det med borgmesteren, som er meget berørt af situationen, og som også gerne vil have sat det her i gang, så vi kan få politikker, der kan håndtere fremtidige situationer,” siger Peter Als.

Han vil ikke konkretisere præcis, hvad de ’nye’ politikker skal gå ud på.

”Det er det, vi skal snakke med skolelederne om. De har måske nogle input, da det er dem, som arbejder med det i dagligdagen,” siger Peter Als som efter nytår vil indkalde samtlige skoleledere til en drøftelse om eventuelle nye mobbepolitikker.

Klogere i fremtiden

Men det nye eftersyn skal ifølge Peter Als ikke ses som en erkendelse af, at skolen har handlet forkert i første omgang.

”Nej. Jeg mener ikke, at skolen har gjort noget forkert. Den handlede efter de regler, der var på området og de principper man havde. Jeg vil ikke gå ind i den gamle sag og hvirvle mere op omkring det. Men det gør da indtryk og i stedet for at kigge bagud, så vil vi forsøge sammen at blive klogere i fremtiden. Jeg tror ikke, at fremtiden bliver mindre kompliceret, så derfor må vi i fællesskab ruster os til en fremtid der er mere multikulturel og international med mange flere hensyn. Det er dette tiltag et forsøg på at gøre,” siger Peter Als.