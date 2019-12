Kommunen får hævet kreditten

Ballerup Kommune har fået lidt mere at gøre godt med omkring den første i måneden. Kassekreditten i banken er nemlig blevet hævet betydeligt.

Af Ulrich Wolf

Det kan altid være rart at have lidt luft i budgettet, uanset om man har en stor eller lille økonomi. Derfor kan man indimellem gå i banken for at få lidt mere på kassekreditten. Det har man gjort i Ballerup Kommune, hvor man har fået hævet kreditmaksimum på kassekreditten fra 200 til 300 millioner kroner.

Det betyder, at der er lidt mere at gøre godt med omkring den 1. i måneden. For ganske som i lidt mere beskedne husholdninger kan der være lidt lavvande i kassen i slutningen af måneden – således også i Ballerup Kommune.

Permanent forhøjelse

Kommunens kreditmaksimum har i mange år været 200 millioner kroner, men man har i de senere år oplevet, at den eksisterende kredit ikke har været nok i 1-3 dage i forbindelse med månedsskifte.

Lige inden månedsskifte skal der nemlig udbetales løn til samtlige medarbejdere og samtidig bliver skatter, afgifter, tilskud og udligning først indtægtsført lige efter månedsskiftet. Dermed kommer der et hul i kassen i nogle dage, som man nu vil sikre sig udebliver.

I 2018 og 2019 har Ballerup Kommune fået en midlertidig forhøjelse i de perioder, hvor det har været nødvendigt, men nu har man altså gjort forhøjelsen permanent.