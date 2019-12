Kasperskolen koster lidt flere millioner

Kasperskolen er - efter en årrække i Ballerup - nu placeret i det gamle UCC-hus i Skovlunde, hvor den for nylig blev indviet. Men den endelige afregning er ikke helt på plads. Foto: Arkivfoto

Selvom Kasperskolen er indviet og taget brug i Skovlunde, så er der stadig et hængeparti med entreprenøren. Derfor har politikerne bevilget yderligere to millioner til at få sagen lukket.

Af Ulrich Wolf