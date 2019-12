Nyt datacenter åbner i Ballerup

Det nye datacenter hos Interxion i Ballerup, skal skabe mere plads til virksomheders IT-infrastruktur.

Ballerup-virksomheden Interxion tager nu yderligere 600 kvadratmeter datacenter i brug i Industriparken.

Af Ulrich Wolf

Ballerup-virksomheden Interxion, en af Europas førende leverandører af cloud- og carrier-neutrale datacentertjenester, tager nu yderligere 600 kvadratmeter datacenter i brug. Åbningen markerer afslutningen på Interxions store CPH2-byggeri i Industriparken.

Byggeriet, der blev annonceret i 2016, er på i alt 2.675 kvadratmeter og har kostet cirka 278 millioner kroner.

Interxion oplever netop nu, at danske organisationer er på udkig efter sikker adgang til cloud-platforme og nye fleksible måder at opbevare deres it-infrastruktur på.

”Vi styrker vores digitale økosystem, så virksomheder lettere kan forbinde sig til hinanden og få direkte adgang til alle førende lokale og globale cloud-leverandører. Kort fortalt er et velforbundet datacenter et fundament, der kan give en forretningsmæssig fordel,” siger Peder Bank, nordisk direktør hos Interxion.

Ifølge Peder Bank er både de eksisterende og nye arealer i CPH2 designet og certificeret efter branchens skrappeste krav. Også driften er certificeret for at kunne imødekomme virksomhedernes stigende krav.

Interxion oplyser, at man i januar 2019 købte en ny grund ved siden af datacentrene CPH1 og CPH2 i Ballerup for at sikre muligheden for fortsat ekspansion i København.