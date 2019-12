Politi uge 49

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Kvinde overså cyklist

En patrulje rykkede mandag den 2. december klokken 15.05 ud til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Marbækvej i Ballerup.

En 39-årig kvindelig bilist skulle dreje til højre, hvor hun overså en medkørende 15-årig mandlig cyklist, som blev påkørt af kvinden.

Ingen kom til skade, og kvinden blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet hun ikke havde overholdt sin vigepligt. Hun erkendte.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket onsdag den 4. december mellem klokken 15.15 og klokken 18.15 på Lærkevangen i Ballerup. En dør var brudt op, og diverse smykker var stjålet.

Tricktyveri i Ballerup

En patrulje kørte mandag den 2. december klokken 11.30 ud til en anmeldelse om et tricktyveri på Centrumgaden i Ballerup.

Tricktyveriet var sket i en dagligvarebutik, hvor en ukendt person havde henvendt sig til en 82-årig kvinde og spurgt efter noget vand. Kvinden kunne ikke svare på spørgsmålet, og personen gik hurtigt.

En medarbejder havde imidlertid bemærket, at en anden person havde været meget tæt på den 82-årige og opfordrede hende til at tjekke, om hun manglede noget – det gjorde hun, hendes taske var væk.

De to personer beskrives som:

A (person, der henvendte sig til kvinden): Mand, 170-190 cm. høj, almindelig kropsbygning. Han tale gebrokken dansk, var polsk af udseende og iført en kasket

B (person, der stod tæt på kvinden): Kvinde, østeuropæisk af udseende, 20-25 år, 160-170 cm, spinkel kropsbygning. Hun havde langt, lyst hår, som var sat i en høj hestehale. Hun var iført mørkeblå stramme jeans og en mørk overdel.

Bilist overså vigepligten

En patrulje rykkede fredag den 6. december klokken 18.53 ud til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Hold-an Vej i Ballerup.

En 64-årig kvindelig bilist skulle svinge til venstre i et kryds, hvor hun overså en modkørende bilist, hvorfor der skete et sammenstød. Den modkørende – en 55-årig mand – og kvinden kom ikke til skade, men kvinden blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet hun ikke havde overholdt sin vigepligt, hvilket hun dog nægtede, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket lørdag den 7. december mellem klokken 16.15 og 19.10 på Vibeskrænten i Ballerup. Et vindue var brudt op, og diverse smykker var stjålet.

Indbrud i personbil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort Peugeot personbil sket mellem fredag den 29. november klokken 12 og søndag den 8. november klokken 16.20 på Borgøvej i Skovlunde. Låsen var brudt op, og en kurv med personlige effekter, diverse smykker og sølvtøj samt et par høretelefoner var stjålet.