De nye el-busser var et tilløbstykke

Den - i dagens anledning - grønne snor blev klippet i fællesskab af de to borgmestre fra Ballerup og Egedal.

Lørdag blev de nye el-busser i Ballerup indviet på Banegårdspladsen med gløgg, kager og klipning af en - naturligvis - grøn snor.

Af Ulrich Wolf

Banegårdspladsen i Ballerup er normalt et travlt sted, hvor mennesker og busser mødes og smelter sammen. Men lørdag var der alligevel lidt mere bus-interesse end sædvanligt, da de nye el-busser officielt blev sat i gang.

De bus- og miljøinteresserede borgere fik varm gløgg og bushonningkager, inden de steg på de nye el-busser.

En fyldt bus

Der var ikke bare stor interesse fra de lokale borgere, for med vedtagelsen af en ny klimalov i Folketinget sent fredag aften, var interessen for klimavenlige el-busser højaktuel. Det viste sig ikke mindst ved, at TV Avisen lavede et større indslag fra dagen.

Så da borgmester Jesper Würtzen (A), og borgmesterkollegaen Karsten Søndergaard (V) fra Egedal Kommune, kørte sammen med en fyldt bus en længere tur gennem begge kommuner, var det også sammen med adskillige tv-kameraer. Bussen med de mange passagerer kom gennem Smørum, Måløv og Ballerup.

Nu kører alle busser på linje 147, 156 og 157 på el.