Nyt samarbejde skal give bedre medicin

Folkene bag BIP-projektet samlet på Ballerup apotek. Fra venstre Søren Holm, LEO Pharma, Jacob Lenau, Skovlunde Apotek, Nina Scheel Andersen, tovholder, Jeanette Andersen, Lupus Europe, Ute Pørksen, Ballerup Apotek, Michael Koehler, direktør FAIM og Jette Rau, Business Ballerup. Foto: privatfoto

Forsøg Et nyt samarbejde mellem patienter, apoteker og lokale virksomheder skal give bedre og mere effektiv medicin mod sjældne hudsygdomme. Projektet hedder Ballerup Indrager Patienter og er helt unikt i landet.

Af Ulrich Wolf

Patienterne ved mest om deres egen sygdom og derfor skal deres viden bruges i ny medicin, hvis den skal udvikles.

Det er filosofien bag et nyt forskningsbaseret samarbejde ’Ballerup Inddrager Patienter’ (BIP) mellem de lokale apoteker, Leo Pharma og Business Ballerup.

Projektet blev skudt i gang med indgangen til november måned på Ballerup og Skovlunde apoteker og løber frem til 31. januar 2020. I den periode håber apotekerne at få at i så mange som muligt med sjældne og kroniske hudsygdomme som eksempelvis Gorlins syndrom og diskoid lupus erytematosus.

Samarbejdet er helt unikt i Danmark og ’rekrutteringen’ at patienter sker direkte på apotekerne, hvor patienterne kommer og kan give deres erfaringer direkte videre til de folk, som er med i projektet.

Viden skal bruges

”Det nye ved BIP er rekrutteringsdelen, der foregår på apotekerne. Det er ikke set før, så vidt jeg ved, og det er ellers på apotekerne, at størstedelen af alle patienter kommer. Så nu har vi et forum, hvor vi håber at kunne få inddraget patienter til at give deres viden og erfaring videre, som i sidste ende kan bidrage til ny medicinudvikling,” siger Nina Scheel Andersen, specialestuderende ved Københavns Universitet og tovholder på BIP-projektet.

Apotekerne spiller en central rolle med at hjælpe LEO Pharma og Nina Scheel Andersen med at rekruttere patienterne til projektet.

”Apotekerne er ved at få en mere sundhedsbetonet rolle, hvor vi holder medicinsamtaler og giver vaccinationer. Så vi er i fuld gang med at bevæge os over i at være en del af sundhedsvæsenet og ikke være en ’matas’-butik,” siger Ute Pørksen fra Ballerup Apotek.

Mange henvendelser

De patienter, som melder sig, får mulighed for at møde forskere fra LEO Pharma for at fortælle om deres hudsygdomme, problemstillinger og ønsker til fremtidig behandling.

Netop den tidlige patientinddragelse var et ønske for LEO Pharma og med Business Ballerups mellemkomst, kunne man så stable det nye samarbejde på benene.

Allerede de første dage efter, projektet blev skudt i gang, henvendte mere end 13 personer sig direkte til Nina Scheel Andersen, og man kan altså fortsat komme ned på enten Skovlunde eller Ballerup Apotek og henvende sig, hvis man lider af de to førnævnte sygdomme eller lignende sjældne hudsygdomme.