Speciel uddannelse får handicappris

Årets handicappris på 5000 koner blev overrakt af borgmester Jesper Würtzen til en gruppe glade modtagere fra Specialisterne STU. Foto: privatfoto

Pris Årets kommunale handicappris 2019, gik i år til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, Specialisterne STU. Den blev uddelt ved en ceremoni på Ballerup Rådhus.

Af Ulrich Wolf

En af kommunens vigtigste priser, Handicapprisen, blev tirsdag uddelt på Ballerup Rådhus.

Prisen gik i år til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, Specialisterne STU, og blev uddelt af borgmester Jesper Würtzen (A), på vegne af Handicaprådet.

Uddannelsen er primært rettet mod unge med autisme.

Specialisterne STU fik prisen for at udvikle unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de har de bedste forudsætninger for at fortsætte i uddannelse eller komme i job.

Hverdag på egen hånd

Resultaterne på uddannelsen er gode, for langt størstedelen af deltagerne kommer rent faktisk i job eller ind på en uddannelse. Udover det rent faglige, har uddannelsen også en række praktiske gøremål som madlavning, tøjvask og styring af privatøkonomi. Den forbereder de unge på en hverdag, hvor de skal klare sig selv.

Borgmesteren sagde i sin tillykke-tale blandt andet, at uddannelsen netop får prisen for at kompetenceudvikle mennesker med autisme i forhold til, at de skal kunne bidrage på arbejdsmarkedet og forebygger social isolation ved at tilbyde fritidstilbud med et spændende miljø.

Udover den særlige ungdomsuddannelse, har Specialisterne STU også en konsulentafdeling, hvor alle ansatte har en autisme-diagnose eller lignende udfordringer, og huser desuden et kompetencecenter, hvor visiterede borgere kan få tilbudt jobafklaring, ressourceforløb, fritidsklub og mentorydelser.