Nej til pesticider i grundvandet

Debat For at bekæmpe svampe på golfbaner, bruger man nogle midler, der kan omdannes til et stof kaldet 1,2,4-triazol.

Af Michael Jensen (O), Gruppeformand, Dansk Folkeparti, Ballerup

Dette 1,2,4 triazol har evnen til at sive nedad mod vores grundvand. Der er i skrivende stund gang i en undersøgelse af stoffet, og der kommer en rapport der hedder ’Golfpest’, når miljøstyrelsen har tallene klar.

Hjortespring golfklub har søgt om dispensation for brugen af nogle svampebekæmpelsesmidler, de fik her på forrige KMB-møde afslag på deres anmodning.

Der er i DF ingen tvivl om, at dette potentielt hormonforstyrrende stof ikke skal i vores grundvand, og derfor stemte vi selvfølgelig nej til brugen af midlerne. Vi vil afvente golfpest-rapporten, og derefter tage stilling til rapportens indhold.

Der er nogle der vil mene, at det er lige hysterisk nok at sige nej til denne minimale brug af svampebekæmpelsesmidlerne. Det mener vi nu ikke i DF, da der er fundet 1,2,4 triazol i 48 ud af 148 overvågningsboringer.

Vi har en forpligtigelse som folkevalgte til at våge over folkesundheden, og med dette nej til pesticider i drikkevandet, sender vi en klar besked om, at vores miljø og drikkevand ikke skal tages let på.