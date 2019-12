Er jøder fortsat en del af Ballerup?

Debat Når man læser kommunaldirektørens ”håndvaskende” svar i Ballerup Bladet den 3. december, kan man let få den opfattelse, at den jødiske familie fra Skovlunde, hvis datter har været udsat fra årelange trusler, vold og antisemetisme, dybest set selv er årsag til de problemer familien er sat i.

Af Egon I. H. Sørensen, Banetoften 20, Ballerup

Eik Møller kan vi får svar på følgende: I årevis ignorerede man familiens både mundtlige og skriftlige bekymringer.

Man er gået fra ’du er dum’, til ’din far er fra Israel, vi dræber dig hvis du viser dig på skolen’.

Var det kommet dertil, hvis man havde lyttet endsige bare svaret på forældrenes henvendelse? Hvorfor reagerer skolen ikke på første e-mail?

Sidste desperate forsøg på at råbe skolen op kommer ved at holde pigen hjemme, indtil skolen accepterer at holde det ønskede møde.

Du påpeger at forældrene ’valgte’ at skifte skole og takkede dig. Var der reelt noget valg, når man ikke kendte næste skridt i truslerne?

Du siger, at man i følge loven ikke kan bortvise elever fra en skole. Er det ikke i bedste fald uvidenhed?

Hvis man køber din præmis om, at 10-11-årige ikke kan planlægge dette, hvem planlægger det så?

Du siger, at I gjorde som I skulle, men i dag ville I gøre det anderledes. Hvis I gjorde som I skulle, hvorfor så lave noget om?

Hvorfor følger SSP ikke op på sagen, som Lone Marcussen siger, man lukkede, efter skolen havde fået besked?

Hvorfor anbefaler ledelsen på Rosenlund et skoleskift? I har jo handlet sagen som den skulle?

Da pigen skifter skole til Herlev, sker præcis samme og pigen må skifte til den jødiske skole. Hvorfor lægger Herlev sig fladt ned og beklager deres håndtering? Hvad kan Herlev lære af jeres håndtering?