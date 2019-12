Presset på banderne fortsætter

Bandepartnerskabsaftalen blev underskrevet torsdag den 12. december af politidirektør Kim Christiansen og borgmestrene Thomas Gyldal Petersen fra Herlev, Trine Græse fra Gladsaxe og Jesper Würtzen fra Ballerup.

Endnu engang forlænger de tre kommuner; Ballerup, Herlev og Gladsaxe bandepartnerskabsaftalen med Københavns Vestegns Politi.

Af Mia Thomsen

I 2013 indgik Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner en bandepartnerskabsaftale med Københavns Vestegns Politi med henblik på at få bedre styr på bandeproblemerne i lokalområdet.

Siden da har de tre kommuner arbejdet tæt sammen med politiet for at sikre borgernes tryghed, begrænse tilgangen til bandemiljøerne og forebygge radikalisering.

I sidste uge skrev de tre borgmestre og politidirektøren endnu engang under på en forlængelse af aftalen frem til og med 2021.

”Siden 2013 har vi fastholdt, forstærket og udviklet indsatsen mod banderne på hele Vestegnen. Erfaringerne fra partnerskabet anvender vi også i samarbejdet med vores øvrige kommuner, fordi vi ved, at indsatsen bliver bedre, når kommuner og politiet arbejder sammen, siger politidirektør Kim Christiansen.

Også hos Ballerups borgmester er der tilfredshed med samarbejdet.

”Et godt og tæt samarbejde betyder, at kommunerne og politiet hele tiden er opdaterede på, hvad der foregår på området. Samarbejdet sikrer, at vi kan handle og få koordineret hurtigt på tværs, hvis der er behov for det,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).