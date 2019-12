Politi uge 50

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Bilist kørte i mose

Tirsdag den 10. december klokken 11.20 fik politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på Råbrovej i Smørum. En fører af en personbil var blevet blændet af solen, hvorefter hun kørte af vejen og endte i mosen. Alle parter i bilen slap uskadte fra hændelsen, og føreren står selv for afhentning af køretøjet.

Flere indbrud

Københavns Vestegns Politi har fået anmeldelse om flere indbrud i perioden. På Vaseholmen i Måløv skete mandag den 9. december mellem klokken 17 og klokken 19 et indbrud i en lejlighed. En dør var brudt op, og en computer var stjålet.

Mellem fredag den 6. december klokken 10 og mandag den 9. december klokken 15 på blev der begået indbrud på Age Berntsens Alle i Ballerup. En dør var brudt op, og en tablet, spiritus og kontanter var stjålet.

Mellem lørdag den 7. december klokken 11 og tirsdag den 10. december klokken 11 blev der begået indbrud på Birkeengen i Skovlunde. Et vindue var brudt op, og diverse møbler var stjålet.

I perioden torsdag den 12. december mellem klokken 16.50 og 19.15 gik det ud over en villa på Salbyvej i Skovlunde, hvor et vindue var brudt op, og diverse smykker stjålet.

Butikstyv i Ballerup

Onsdag den 11. december klokken 15.06 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra et supermarked på Borupvang i Ballerup.

Butikkens personale havde tilbageholdt en 21-årig kvinde, da hun havde stjålet diverse varer fra butikken. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun erkendte.

Indbrud i varebil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en grøn Mercedes-Benz varebil sket mellem tirsdag den 10. december klokken 20 og onsdag den 11. november klokken 07 på Marbækvej i Ballerup. En rude var knust, og diverse værktøj var stjålet.

Butikstyveri i Skovlunde

En politipatrulje rykkede torsdag den 12. december klokken 17.20 til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Lundebjerg i Skovlunde. Butikkens personale havde tilbageholdt en 68-årig kvinde, idet hun havde stjålet frugt og slik fra butikken. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun erkendte.

Blev frarøvet rygsæk

En 38-årig kvinde blev torsdag den 12. december klokken 06.15 frarøvet sin rygsæk, da hun var ved at låse sig ind i Børnehuset Åkandehaven i Smørum. Her gav en mand hende et skub i ryggen og rev hendes rygsæk fra hende, hvorefter han forsvandt.

Manden beskrives som 25-30 år, 180-185 centimeter høj, almindelig af bygning, brun i huden, og iført mørkt tøj og en jakke med hætte. Han løb kejtet, som om han var meget muskuløs.