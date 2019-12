Indsatsen i gågaden har virket

Muren foran trappen ned til Banegårdspladsen er blevet fjernet igen, da mange af de ’uroskabende elementer’ er væk fra Centrumgaden.

Siden september har politiet skærpet indsatsen mod kriminalitet og utryghed i Centrumgaden. Indsatsen har tilsyneladende virket. Men politiet fortsætter presset.

Af Ulrich Wolf

Efter lang tids utryghed og åbentlyst salg af euforiserende stoffer i gågaden i Ballerup indledte Københavns Vestegns Politi for nogle måneder siden en øget indsats for at komme utrygheden til livs.

Der blev sat kameraer op i den ’øverste’ del af Centrumgaden op imod Ballerup Centret og der blev sat en interimistisk mur op foran trappen og både bænke og andet ’fyld’ under pergolaen blev fjernet. Dermed ville man fjerne ’hænge ud’ stederne for eventuelle ballademagere. Tilmed intensiverede politiet indsatsen med zoneforbud og øget tilstedværelse i gaden.

Nu er muren ved trappen fjernet og det er helt bevidst. For indsatsen har virket, hvis man spørger Københavns Vestegns Politi.

Et anderledes billede

”Muren blev sat op af Ballerup Kommune midlertidigt for at hindre vores såkaldte fokuspersoner i at kunne opholde sig i området og bruge trappen som flugtvej. Men nu er billedet – indtil videre – anderledes og derfor har vi i samråd med Ballerup Kommune valgt at fjerne muren. Dels er fokuspersonerne ikke længere at se i området og dels var muren også til gene for mange almindelige borgere, der færdes mellem Banegårdspladsen og Centrumgaden. Så nu har kommunen i samarbejde med politiet valgt at fjerne den og så må vi se, hvordan det virker,” siger Thomas Mejborn, vicepolitiinspektør hos Københavns Vestegns Politi.

Det øgede pres har bevirket, at politiet har fået sigtet en række personer for forskellige lovovertrædelser, ligesom de har udstedt zoneforbud, hvor de kriminelle altså får forbud mod at opholde sig i gågaden.

Flere sigtelser

”Siden 1. september har vi sigtet 15 personer for salg eller besiddelse af euforiserende stoffer i Centrumgaden. Vi har sigtet syv personer for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, det vil sige voldelig optræden og uorden og dertil kommer et par sager om hærværk mod kameraerne. Det er kun sigtelser i forbindelse med selve Centrumgaden. Der er også sigtet personer i periferien af Centrumgaden, som eksempelvis Banegårdspladsen og de tæller ikke med i denne opgørelse. Så vi kan se, at det virker,” siger Thomas Mejborn, som også kan bekræfte, at man har udstedt en række zoneforbud, baseret på optagelserne fra kameraerne. Han kan dog ikke komme ind på det eksakte antal.

Flere kameraer i spil

Politiet er godt klar over, at problemet ikke bare er forsvundet fra jordens overflade. Problemet rykker andre steder hen.

”Når vi trykker dem her, så rykker de andre steder hen. Men vi ved, hvem de er og hvor de er, og vi har snor i dem, så vi rykker med. Så vi ved godt, at problemet ikke er væk, men vi følger med dem, for vores opgave er at forhindre forbrydelser i at ske og derfor er blandt andet kameraerne så godt et redskab,” siger Thomas Mejborn, som afslører, at der er forberedelser i gang, så man måske kan sætte kameraer op i resten af Centrumgaden.

”Vi undersøger mulighederne for at sætte kameraer op i resten af Centrumgaden. Men det skal man have lov til og vi skal undersøge, rent juridisk, hvad vi kan gøre. Så jeg kan ikke sige, hvor og hvornår. Men vi håber det kan ske hurtigst muligt,” siger vicepolitiinspektøren, der også understreger, at selvom det lige nu ser ud som om, at indsatsen har virket, så hviler man ikke på laurbærrene, men fortsætter og kan skrue op og ned for indsatsen efter behov.

I den forbindelse hører Københavns Vestegns Politi stadig gerne fra borgere i Ballerup, såfremt der opleves utryghed i området.