Luciabørn fra Hedegårdsskolen

Det er blevet en god tradition på BFO Nordlys og Maglegården at gå luciaoptog på Plejecenter Lindehaven og i World Trade Center Ballerup.

Af Mia Thomsen

Hedegårdsskolens to BFO’er Nordlys og Maglegården har haft lucia på programmet de sidste par måneder.

I oktober begyndte over 50 børn fra indskolingen med at øve hver torsdag efter skole, siden er nogle faldet fra, men de resterende har optrådt flere gange her i december.

Det er blevet en tradition, at luciabørnene besøger Plejecenter Lindehaven og World Trade Center Ballerup, hvor de går luciaoptog og synger julesange.

Derudover går de også luciaoptog på deres egne BFO’er til årets julefest. Her kan forældrene se og ikke mindst høre, hvor dygtige børnene er blevet.

Det er de fire pædagoger Kylle, Mia, Michella og Anne, som sørger for at holde styr på alle luciabørnene. De brænder for det og får opbakning fra deres kollegaer til hele forløbet, så luciatraditionen er bestemt kommet for at blive på de to BFO’er i Magleparken.