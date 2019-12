17 par med i torsdagens DM i parløb

17 par er på banen i superarenaen på torsdag, hvor der afvikles DM i parløb. Foto: DBC

cykling På torsdag holder Danmarks største og ældste cykelklub, DBC, årets DM i parløb i Ballerup Super Arena.

Af Redaktionen

17 par er i feltet, hvilket vidner om en flot bredde i den danske baneelite. To par skiller sig ud blandt favoritterne, Frederik Rodenberg/Oliver Wulff Frederiksen og Lasse Norman/Matias Malmberg. Men spændende par som Marcus Sander Hansen/Frederik Egehus, Robin Skivid/William Blume og de lidt mere rutinerede Rasmus Bøgh Wallin/Tobias Kongsted kan måske overraske? Eller hvad med de helt unge Adam Holm Jørgensen/Frederik Bevort og Tobias Lund Andresen/Kasper Andersen eller måske Anders Fynbo/Arne Birkemose? Medaljekampen bliver spændende.

DM parløb blev afviklet første gang i 1995, i Forum, og har været kørt lige siden. Så det er 25. udgave i år. Jakob Piil og Lars Otto Olsen besejrede favoritterne Jimmi Madsen og Jens Veggerby i 1995. Siden er det dog lykkedes for Jimmi Madsen at vinde fire danske mesterskaber i parløb, hvilket bringer ham ind på tredjepladsen med listen over flest vundne danske parløbsmesterskaber.

Mest vindende er Alex Rasmussen med hele ni mesterskaber. De to første blev hentet med Michael Berling i 2004 og 2005. Siden fulgte seks sejre med Michael Mørkøv og det sidste med Jesper Mørkøv i 2015. Michael Mørkøv er noteret for syv sejre heriblandt et enkelt med Lasse Norman. Jakob Piil har vundet tre gange, mens seks ryttere har vundet to gange.

Startlisten til DM Parløb 2019:

1 Frederik Rodenberg/Oliver Wulff Frederiksen

2 Rasmus Bøgh Wallin/Tobias Kongsted

3 Nikolaj L. Larsson/ Frederik S. Pedersen

4 Tobias Aagaard Hansen/Frederik Bjørn Sørensen

5 Frederik Eringsø/Oliver Heine

6 Mathias Møller Jørgensen/Peter Asbjørn Hansen

7 Lasse Norman/Matias Malmberg

8 Nikolaj Mengel/Emil Schandorff

9 Marcus Sander Hansen/ Frederik Egehus

10 Robin Skivid/William Blume

11 Thorolf Rønhede/Peter Busk

12 Adam Holm Jørgensen/Carl Frederik Bevort

13 Marckus Njor/Lucas Gude

14 Tobias Lund Andresen/ Kasper Andersen

15 Anders Fynbo/Arne Birkemose

16 Daniel Stampe/Jeppe Hanssing

17 Sebastian Juul/Silas Falkø