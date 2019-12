Ny V-spids satser på en markant stemme

Den nuværende gruppeformand Kåre Harder Olesen og den kommende spidskandidat Mikael Wandel ryster hænder efter valget af Mikael som den nye mand i front ved næste valg. Foto: privatfoto

Kandidat Venstre i Ballerup valgte tirsdag ny spidskandidat til det kommende valg. Det blev tidligere medlem af kommunal-bestyrelsen, Mikael Wandel, som nu har halvandet år til at forberede sig.

Af Ulrich Wolf

For et par uger siden meddelte V-gruppeformand Kåre Harder Olesen, at han vil trække sig fra lokalpolitik ved næste valg i 2021.

Tirsdag valgte Venstre i Ballerup så ny spidskandidat og efter kampvalg med nuværende medlem af kommunalbestyrelsen Jacob Wøhler Jørgensen, faldt valget på Mikael Wandel, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen og formand for Venstre i Ballerup.

Den 42-årige Mikael Wandel er en særdeles erfaren herre, som sad i kommunalbestyrelsen fra 2015 til 2017, har siddet i Venstres hovedbestyrelse og været formand for Venstre i Ballerup, indtil han nu blev valgt som spidskandidat.

Mikael Wandel vil især hæve den liberale fane højt og sørge for flere medlemmer og fremgang for Venstre.

”Vi skal have en mere liberal kommune og knækket det absolutte flertal, som socialdemokraterne sidder på. Vi ønsker valgfrihed og mennesker før systemet. Det er nogle gode liberale værdier, som jeg vil kæmpe for,” siger Mikael Wandel.

Han erkender, at Ballerup er en S-kommune, men at der derfor er brug for en klar stemme i opposition.

En klar stemme

”Vi har brug for at vise vores politik og være en klar opposition. Vi skal samtidig tage ansvar og sørge for, at vi arbejder til glæde for hele Ballerup,” siger den nye spidskandidat, som også lægger op til at fortsætte det stærke samarbejde med de andre partier i oppositionen.

”Jeg vil sætte mig ned og tale med de andre partier i oppositionen. Vi skal være en reel opposition. Man kan hurtigt blive låst i en S-tankegang og derfor er det vigtigt, at vi samarbejder,” siger Mikael Wandel, som først og fremmest vil være et nyt og frisk pust.

”Jeg er en ny profil og vil have en ny indgangsvinkel til tingene, men der er stadig halvandet år til et valg, så nu skal vi sammen finde ud af retningen. Jeg kan og vil ikke afsløre så meget mere om vores visioner endnu,” siger Mikael Wandel, som ikke ser det som et problem, at han reelt ikke er valgt ind i kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt.

En stor opgave

”Det er V-medlemmerne, der har valgt mig og nu skal jeg fortælle vores historie. Jeg har masser af energi og lyst til det, og jeg har en bred erfaring fra lokalpolitik og i partiet, så det ser jeg ikke som noget problem,” siger Mikael Wandel, der også ser frem til samarbejdet med Jacob Wøhler Jørgensen.

Mikael Wandel erkender, at det er en stor opgave at overtage efter en så erfaren og markant politiker som Kåre Harder Olesen, der har tegnet partiet lokalt i 24 år. Men det er for ham også en sikkerhed.

”Kåre har gjort et kæmpe arbejde som den lokale V-stemme og han har været en mentor og læremester for rigtig mange – også mig. Jeg har dyb respekt for det arbejde, han har gjort og jeg glæder mig også over, at han vil støtte og hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. Det betyder meget,” siger Mikael Wandel, som i det hele taget har stor respekt for de folk, der engagerer sig i lokalpolitik.

”Jeg og mine kolleger står på mål for rigtig mange ting i lokalsamfundet. Vi er almindelige mennesker med jobs ved siden af, som lægger rigtig mange timer i at gøre det godt for vores lokalsamfund. Det kræver respekt og det betyder også, at det for mig er et rigtig vigtigt job, som jeg skal varetage,” siger han.

Samlet set er Mikael Wandels første prioriteter at skabe fremgang for Venstre og få sat et tydeligt liberalt aftryk på kommunen.

Spændende fremtid

”Ingen kommune har gavn af et bystyre med et absolut flertal, det gælder også Ballerup. Der er brug for, at bystyret holdes på tæerne og det gøre bedst ved at det udfordres på kasse- og vanetænkning,” siger Mikael Wandel og fortsætter:

”Kommunen går en rigtig spændende udvikling i møde med byudvikling i blandt andet Kildedal, Lautrup og mange andre steder. Så det er vigtigt, at vi er med til at præge den udvikling – også på erhvervsområdet. Ellers løber de andre kommuner med det hele. Så derfor er der brug for en liberal stemme, der kan være med til at tage ansvar og sætte dagsordenen og det sker bedst ved at vi får endnu flere til at bakke op om vores politik ved næste valg,” siger

Mikael Wandel, der vil bruge den kommende tid på at finpudse og tilrettelægge Venstres vision til det kommende valg.