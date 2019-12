Kager der gør en forskel

Elever fra skolerne rundt om i Ballerup Kommune har bagt kager og skrevet julehilsner til socialt udsatte borgere med tilknytning til Brydehuset.

En række skoleklasser er gået sammen om at bage kager til udsatte med tilknytning til Brydehuset. Målet er at skabe lidt glæde og gøre en forskel for folk, der har det svært.

Af Ulrich Wolf

I juletiden hygger de fleste sig med venner og familie og tager det som en selvfølge. Men for andre er juletiden svær. Enten på grund af ensomhed, misbrug, sygdom eller noget helt andet.

En del af dem er tilknyttet Brydehuset i Ballerup og i den forbindelse har Brydehuset søsat et bageprojekt, hvor skoleklasser i Ballerup, Skovlunde og Måløv har bagt julekager til mennesker med sociale eller psykiske udfordringer.

Det er skoleklasser fra Skovlunde Skole, Måløvhøj Skole og Skovvejens Skole, der har bagt mellem 400 og 500 portioner småkager til over 200 borger, der er tilknyttet Brydehuset.

Forsøder julen

Formålet med kageprojektet er at skabe lys i julen og gøre en forskel for mennesker i en svær situation.

”I Brydehuset ved vi, hvor lang december måned kan være for dem, som ikke har så meget at forsøde julen med. Skolerne har vist en overvældende interesse for projektet og det har gjort et stor forskel for de mennesker, der er til tilknyttet os,” siger Margrethe Anker, Brydehusets kontaktperson på projektet.

Skoleklasserne har brugt meget tid på at bage og samtidig tegne juletegninger og små hilsner. De klasser som har været med i projektet har givet udtryk for, at det har stor betydning, at det er mennesker, der bor ’lige ved siden af dem’, der modtager kagerne og hilsnerne.

En del af de mennesker, som får julekagerne, skriver julehilsner tilbage til eleverne og dermed bliver ringen sluttet og den gode julestemning kan brede sig for begge parter i projektet.

Et glas hjemmebagte småkager eller en tegning med en lille julehilsen gør en stor forskel for modtagerne i Brydehuset i Ballerup.