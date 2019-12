Så blev Skovlundes vigtigste snor klippet

Så blev snoren klippet af borgmesteren Jesper Würtzen og apoteker Jacob Lenau. Dermed er første etape af den nye bymidte i gang. Foto: Kaj Bonne.

Indvielse Lang tids venten blev endelig forløst torsdag morgen, da snoren til de første butikker i Skovlunde bymidte blev klippet.

Af Ulrich Wolf

Så blev det endelig en realitet. For et år siden var der bare en byggeplads, og borgmester Jesper Würtzen (A) tog det første spadestik til den første etape af den nye Skovlunde bymidte, hvor der skulle åbne butikker og helt nye boliger.

Torsdag morgen, efter et års graven og byggen, er det så endelig blevet nu. Klokken 7.30 åbnede den nye Netto og en time efter blev snoren klippet til Skovlunde Apotek, mens håndværkerne gik og skruede de allersidste ting på plads på de ovenliggende lejligheder.

Selvom det var ganske råkoldt, var der mødt folk frem med blomster og glade smil. En lettelse over, at man nu rent faktisk kan se det færdige resultat.

En hektisk tid

Apoteker Jacob Lenau var også en glad mand denne morgen.

”Det er ikke bare et nyt apotek, men begyndelsen til et nyt Skovlunde. Jeg er glad for, at folk herude holdt ved, selvom det har været en lang proces, der har varet et år. Det har også været en hektisk nat op til i dag, for vi skulle have alting på plads. Vi stod her for et år siden og var lidt skeptiske, men det lykkedes og vi smiler allesammen,” sagde Jacob Lenau ved indvielsen, inden snoren blev klippet.

”Det er første etape af den nye bymidte og det er en stor dag. Det er noget som vi alle har higet efter og nu er det blevet til noget. Det er rart at kunne se, at nu sker der noget,” sagde Jesper Würtzen, der klippede snoren, ikke med den gyldne saks, men med en helt almindelig en af slagsen.

Derefter strømmede folk ind i varmen i det nye apotek, nogen havde taget deres indkøb fra nabo-Nettoen med, for at få en lille kage og et glas.

Første etape er klar og nu ser alle frem til næste etape i omdannelsen af Skovlundes bymidte.

Fotos: Kaj Bonne