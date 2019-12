Da april blev til

Ulla Dueholm fra Skovlunde har skrevet en børnebog om, hvordan elleve måneder blev til tolv- og hvorfor april er så omskiftelig, som den er.

Af Mia Thomsen

Den lokale forfatter Ulla Dueholm fra Skovlunde har netop sendt sin først børnebog på gaden. Den hedder ’Hvordan april blev til’ og handler – som titlen angiver – om, hvordan måneden april blev til.

April er en omskiftelig størrelse. Den ene dag er det regnvejr, gråt og trist, den næste snestorm og den tredje kan man slikke solskin i haven. Men hvorfor er det sådan? Hvad er der med den april? Det kan man få svar på i Ulla Dueholms bog.

Her får man historien om, at Alma Nakk har indkaldt samtlige 11 måneder til et vigtigt møde, fordi hun har fået besked på at udvide året med to dage.

Men da ingen måneder kun kan have to dage og ingen af de nuværende måneder bør forlænges, er løsningen en ny og 12. måned: April.

De 11 gamle måneder har 33 dage, derfor må de aflevere nogle af dem til den lille ny, som også skal klemmes ind et sted – men hvor?

Historien om ’Hvordan april blev til’ er skrevet over en børnemusical, som Ulla Dueholm skrev og opførte i 1998.

Ulla blev født i 1953 i Fredericia, hvor hun i 80’erne også bidrog aktivt til det kulturelle miljø som forfatter, instruktør og skuespiller. Efterfølgende bredte hun sit kunstneriske virke til hele landet, og i 90’erne landede hun i hovedstadens børneteatermiljø. De kreative kræfter bruges nu på hendes forfatterskab.