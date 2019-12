På shoppetur med årets ØnskeJul-vinder

Lotte Frisell fik fyldt indkøbsvognen helt op på den store juleshoppetur i Ballerup Centret. Foto: Alan Klestrup

Det blev en lidt sjovere jul for Lotte Frisell fra Skovlunde, da hun vandt den helt store shoppetur i Ballerup Bladets store Ønskejul-konkurrence.

Af Ulrich Wolf

Torsdag eftermiddag sad Lotte Frisell fra Skovlunde på sit arbejde, ganske som hun plejer, da telefonen ringede. Men opkaldet var ikke det fjerneste arbejdsrelateret men derimod fra Ballerup Bladet.

Her fik hun den glædelige besked, at hun havde vundet hovedpræmien i avisens store Ønske Jul-konkurrence – altså en shoppetur for hele 10.000 kroner i Ballerup Centret dagen efter.

Så det var en spændt og glad Lotte Frisell, der fredag morgen var mødt op i Ballerup Centret med ønskelisten i tasken og shoppegenet klar til fest.

En klar plan

”Jeg blev ringet op i går (torsdag, red.) og spurgt om jeg kunne komme ud at shoppe i dag fredag. Så jeg styrtede hjem og satte mig ned for at planlægge turen. Det var helt stressende,” siger Lotte Frisell med et stort smil.

Nu har hun til gengæld lagt en klar plan for, hvad der skal købes. Hun skal i Imerco, Sportmaster, Ballerup Guld, Sølv & Ure, Føtex og Skoringen.

Egentlig skulle hun have haft sin datter med, men hun er til eksamen denne fredag, så hun må begynde turen alene.

”Min mand kan ikke lide at gå i butikker, og min datter kunne heller ikke være her, så jeg starter alene. Men det gør ikke noget, for man kan jo altid lide at gå på shopping. Der skal være til ekstra gode gaver til familien i år og måske lidt til mig selv også,” siger Lotte Frisell, som altid deltager i Ballerup Bladets konkurrencer.

”Jeg har faktisk vundet et gavekort et par gange, men at jeg skulle vinde den store gevinst, havde jeg ikke regnet med. Så det var en dejlig julegave,” siger Lotte Frisell, inden hun tager indkøbssedlen frem og går på jagt efter de mange rare ting i Ballerup Centret.

Centerchef Christer Skov Thorell (tv) og Ballerup Bladets salgschef Claus Dahl tog imod ØnskeJul-vinder Lotte Frisell, der havde forberedt hjemmefra, hvilke butikker hun skulle besøge og hvad hun gerne ville købe for de i alt 10.000 kroner. Foto: Kaj Bonne