Politi uge 51

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Indbrud i lastbil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lastbil sket tirsdag den 17. december klokken 05.18 på Vestbuen i Ballerup. En lås var brudt op, og diverse porcelænsstel var stjålet.

Færdselsuheld i Veksø

Onsdag den 18. december klokken 17.03 skete der et færdselsuheld på Veksø Bygade, da en 84-årig kvindelig bilist fra området, som af flere omgange havde kørt i den forkerte vognbane, kørte ind i en baggård via et grusstisystem og påkørte nogle blomsterkasser.

En patrulje fra Nordsjællands Politi kørte til stedet, hvor de konstaterede, at kvinden ikke havde ret til at føre bil, hvilket hun blev sigtet for.

Indbrud i lejlighed i Ballerup

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed på Hedeparken i Ballerup sket mellem onsdag den 18. december klokken 04.00 og fredag den 20. december klokken 14.30. Et vindue var brudt op, og diverse smykker stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Kørte uden kørekort

En politipatrulje standsede fredag den 20. december klokken 17.45 en 54-årig kvindelig bilist på Harrestrupvej i Skovlunde. Kvinden havde ikke kørekort og blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Hun erkendte i øjeblikket, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Tyveri fra personbil i Skovlunde

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Seat Leon personbil sket søndag den 22. december mellem klokken 18.15 og 19.50 på Bybuen i Skovlunde. En dør var brudt op, og diverse elektronik var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.