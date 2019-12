Tak til tjenere og centervagter

læserbrev Lørdag aften den 15. december skulle min familie og jeg spise middag på La Rustica i Ballerup Centret

Af Stella Moth, Baltorpvej 249, 6.1, Ballerup

Lørdag aften den 15. december skulle min familie og jeg spise middag på La Rustica i Ballerup Centret. I slutningen af middagen får min svoger et slemt ildebefindende med kramper, manglende vejrtrækning og lignende.

Ret hurtigt kommer tjenerne os til undsætning, får gjort plads, så vi kan få lagt min svoger i aflåst sideleje. Derefter ringer de til to meget dygtige og kompetente centervagter, som går i gang med at tjekke min svogers helbred, og de tog også vare på resten af os, indtil ambulancen kom. Slutteligt slog tjenerne et beløb fra regningen, da vi ikke havde spist op.

Min svoger har det efter omstændigheder godt igen. Vi er meget taknemmelige og rørte over jeres hurtige og omsorgsfulde måde at tage jer af situationen og af os alle sammen. Så et kæmpe tak og ønsker om en glædelig jul til jer.

Mange varme tanker fra hele familien