Beboer i Ellebo: Et godt boligmiljø er ødelagt

læserbrev To af de fire boligblokke i Ellebo renoveres og to rives ned.

Af Leo Andersen, Baltorpvej 55 st.tv., Ballerup

De få tilbageværende beboere, der frivilligt eller som har følt sig presset til og blive, er efter flere større fejl og ændringer i det oprindelige projekt, elendig økonomi, dårlig rådgivning og misvisende oplysninger siden vedtagelsen i 2016, vel nærmest gået i chok.

Af de beboere, der har fulgt forløbet fra deres genhusningslejligheder, har flere enten valgt at blive hvor de er eller fået mulighed for en bolig et andet sted.

Et godt boligmiljø er nu splittet for alle vinde, jeg ønsker det bedste for dem, der mod deres ønske har måttet flytte.

Ellebo har for os med almindelige indtægter været et godt sted, hvor vi ønskede at blive boende. Skrabet 60’er stil uden moderne faciliteter, men medstore grønne områder og et godt fællesskab med tryghed for vores børn, hvor vi hjalp hinanden. En boligtype, vi alle er enige om, der er for lidt af, og som er forsøgt etableret i mange år, men endnu er det ikke lykkedes.

Med en mindre men nødvendig renovering havde dette været en god mulighed i Ellebo, nu bliver det til flere lejligheder med høje huslejer.

De nærmeste naboer er meget utilfredse med flere punkter i lokalplanen. Det nye byggeri bliver for højt og for tæt, specielt til de resterende lejligheder og private grunde. En udnyttelsesgrad fra tidligere 60 til 95, samt for få parkeringspladser. En utilfredshed der deles af de fleste tilbageværende beboere i Ellebo.