Operationen lykkedes, men patienten døde

læserbrev Har politiet den rigtige løsning? Det er med stor interesse, at jeg har læst, at politiets opsætning af kameraer i Centrumgaden har virket.

Af Serhat Kücükkart (Å), næstformand for Alternativet i Ballerup

For spørgsmålet er: På hvem og på hvilken måde det har virket?

Som borger og politiker er jeg optaget af, at jeg og øvrige borgere kan færdes trygt i Centrumgaden, når vi handler der. Men helst også tryg færden andre steder i Ballerup

Jeg finder det kritisabelt, når politiet konstaterer, ”Vi er godt klar over, at problemer med kriminalitet ikke bare forsvinder fra jordens overflade. Problemet rykker andre steder hen”

Københavns Vestegns Politi siger selv, at det er med til at ”rykke problemerne andre steder hen”. Jeg er bekymret for, at videovervågning bare er en lappeløsning. Videoovervågning sikrer heller ikke de lovlydige borgerets ret til ikke at skulle være overvåget.

TV-overvågning skal ikke bruges ukritisk, når det har den pris for vores retskafne borgere, at de fratages retten til at færdes frit uden overvågning.

Hvorfor skal en stor gruppe borgere fratages den slags frihedsrettigheder, bare for at politiet med brug af TV-overvågning, kan fange en lille gruppe af unge, som skaber utryghed med deres opførsel og ulovlige aktiviteter.

SSP i Ballerup kommunen er bekendt med at der findes en lille gruppe af unge, som skaber utryghed i Centrumgaden. Hvad gør SSP for at hjælpe de unge, så at de får råd, lyst, mod og viden, men også de sociale og psykologiske færdigheder, der gør dem i stand at finde og indgå i nogle sunde og udviklende fællesskaber?

Lad os derfor undersøge, hvad vi kan gøre hver især og sammen for at hjælpe de unge. En del forskning om unge og unges liv på kanten af samfundet, giver nogle bud på, hvordan vi klogest og mest effektivt hjælper disse unge.

Lad os finde og lave tilbud til de unge, som er evidensbaseret, og som på overbevisende måder giver dem ide om, hvad for nogle udfordringer de står over for.

Lad os efterlyse nogle eventmagere, projektledere og mentorer, der kan give de unge nogle lærerig oplevelser, der skubber og trækker dem fremad på veje, der kan give dem nye erkendelser og tilegnede færdigheder.

(fork. af Red.)