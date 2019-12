Lokalplanen for det nye bycenter skal styrke Skovlunde

læserbrev Kommunalbestyrelsen vedtog en tiltrængt og nødvendig plan for at udvikle Skovlunde.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Med omdannelsen af Skovlundecentret fra et knapt så attraktivt sted til et område, der ser ud til at blive fint for både de mennesker, der ønsker at bo der, for naboerne der vil få et byområde med langt mere liv, tryghed og for butikker og erhvervsdrivende, der kan tiltrække gode kunder.

Biodiversitet og klimahensyn kan styrkes med dispensationen til Skovlunde Bycenter. Dispensationen om at etablere mindre end 50 procent terrasse er en rigtig god ting for både biodiversitet og klimatilpasning. Det giver nemlig mulighed for at tagfladerne kan beklædes med sedum, der både er en særdeles attraktiv næringskilde for mange insekter og som samtidig tilbageholder regnvandet, så det forsinkes, og det er vigtigt, når der er skybrud.

Skovlunde Bycenter understøtter også en klimavenlig udvikling med butikker og beboelse tæt på S-tog og bus. Det et vigtigt element af at skabe en struktur i Ballerup og i Danmark generelt der skal bidrage til at reducere trængslen på vejene og udledningen af drivhusgasser.

Jeg var selv stærkt kritisk første gang ansøgningen om en dispensation til lokalplanen 168 kom på teknik- og miljøudvalgets møde, fordi der ikke havde været nogen offentlighed omkring dispensationerne. Dengang bad jeg om en høring, men da andre partier valgte at tage sagen i salen, trak det i stedet ud.

Nu har vi sagen på igen, denne gang efter en fin offentlighedsproces med et velbesøgt borgermøde, hvor der var positive tilkendegivelser.

Sagen er altså blevet belyst på fin demokratiske vis. Jeg ser frem til at byggeprocessen kan komme i gang, så vi kan få et grønt og klimavenligt Skovlunde Bycenter etableret.