Nej til højere bygninger i Skovlunde

læserbrev Efter en sag, der har bragt sindene i kog, er der nu faldet dom i byrådssalen omkring bygninger i Bystrædet i Skovlunde.

Af Michael Jensen og Birgitte Dahl (O), medlemmer af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti

Dommen faldt ud til entreprenørens fordel. Vi er i Dansk Folkeparti ikke tilfredse, da man nu er ligeglad med lokalplaner og høringer og dermed danner præcedens fremadrettet.

En særdeles trist udvikling for borgerne, der ikke vægtes i den grad, man kunne forvente som skatteyder i Ballerup.

Dansk Folkeparti stemte nej til højere bygninger i bystrædet, da vi ikke kan se den tidligere lokalplans perspektiver om et hyggeligt og åbent stræde, der kunne bruges til hyggestunder og andre lokale tiltag. Vi får nu et byggeri der peger mod himlen, og borgernes stemmer er ude af ligningen.

Hele sagen omkring Skovlunde Centret, er ikke noget vi i Dansk Folkeparti kan acceptere. Vi mener, at selve sagens forløb virker rodet og ude af trit med det, vi normalt ser blandt vores kollegaer i kommunalbestyrelsen.

Vi må og skal som politikere tage ansvar for vores bybillede og ikke lægge ansvaret hen på en administrativ normalitet, der ikke tilgodeser hverken borgerne eller vores bybillede.

Vi ser dog frem til, at der endelig sker fremdrift og håber på, at Skovlundeborgerne bliver glade for vores nye center.