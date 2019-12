Vind ‘Dronningen’ på dvd

Trine Dyrholm leverer en pragtpræstation som den succesfulde og kompromisløse Anne, der må smage begærets pris i filmen ’Dronningen’. Foto: Rolf Konow

konkurrence Henover jul og nytår kan man deltage i vores dvd-konkurrence om den danske film 'Dronningen' med Trine Dyrholm i hovedrollen.

Af Mia Thomsen

Den danske film ’Dronningen’ med den uforglemmelige præstation fra Trine Dyrholm tog både publikum og anmeldere med storm, da den havde premiere.

Flere end 330.000 biografgæster har set filmen, som også vandt publikumsprisen til dette års Sundance Film Festival samt hovedprisen ’Bedste Nordiske Film’ til Götenborg Film Festival.

I ’Dronningen’ følger vi Anne, der regerer med stor myndighed i sit eget liv. Hun er succesfuld og kompromisløs i sit virke som advokat og lykkelig gift med lægen Peter, med hvem hun har to døtre.

Men da hun forfører sin 17-årige stedsøn, Gustav, sætter hun alt over styr.

’Dronningen’ er en fortælling om begærets pris og løgnes magt og er et portræt af et menneske, der drages mod et valg med uoverskuelige konsekvenser

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film tre eksemplarer af filmen på dvd. For at deltage i konkurrencen om ’Dronningen’ skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Trine Dyrholm medvirkede som bare 14-årig i Melodi Grand Prix i 1987. Hvad hed sangen, hun optrådte med?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til: vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 6. januar klokken 12. Vi trækker tre vindere, som får direkte besked på mail – og efterfølgende selv skal afhente filmen på redaktionen i Ballerup.