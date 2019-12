Pas på øjnene nytårsaften – helt gratis

Fyrværkeri er flot men farligt, så husk nu beskyttelsesbriller nytårsaften.

Fredag og lørdag deler Louis Nielsen i Ballerup Centret gratis s beskyttelsesbriller ud.

Af Redaktionen

Optiker Louis Nielsen i Ballerup Centret deler mellem jul og nytår gratis beskyttelsesbriller ud i butikken. Det sker for at minde om, hvor vigtigt det er at huske at beskytte øjnene nytårsaften.

Tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital viser, at der sidste nytårsaften var 225 danskere, som fik en fyrværkeriskade. 150 af dem, svarende til 66,6 procent, bar ikke beskyttelsesbriller.

De tal vil den lokale optiker gerne være med til at nedbringe. Derfor har chefoptiker Sidsel Aaberg Kærn indkøbt et parti sikkerhedsbriller, som butikken uddeler gratis mellem jul og nytår, den 27.-28. december.

Beskyttelsesbrillerne fås i to modeller: En til folk, der ikke bruger briller, og en der kan bruges udenpå en brille, hvis man bruger briller i forvejen. For almindelige briller er nemlig ikke nok nytårsaften, når raketterne brager løs.

Syv gode råd

I samarbejde med Ulykkes Analyse Gruppen giver chefoptiker Sidsel Aaberg Kærn fra Louis Nielsen Ballerup syv råd forud for nytårsaften:

1. Brug altid beskyttelsesbriller – og hjælp også dine børn til at huske deres

2. Tænd aldrig fyrværkeri, når du holder det i hånden

3. Hold sikkerhedsafstand og læn dig aldrig ind over fyrværkeriet

4. Gå aldrig tilbage til en fuser

5. Brug aldrig ulovligt fyrværkeri

6. Vær’ en god rollemodel og vis dine børn, hvordan de skal håndtere og affyre fyrværkeri korrekt.

7. Dine almindelige briller beskytter ikke mod fyrværkeri. Brug derfor beskyttelsesbriller ud over dine almindelige brille.