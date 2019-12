Generationsskifte på farvefabrikken

Faklen er givet videre fra far Finn Cederstrøm til datter Signe Cederstrøm, som nu er direktør i Resino Trykfarver på Metalbuen i Ballerup. Foto: Resino Trykfarver

Signe Cederstrøm har overtaget direktørstolen fra sin far Finn Cederstrøm i Ballerupvirksomheden Resino Farvetryk.

Af Redaktionen

Glæden og stoltheden er til at tage at føle på hos Finn Cederstrøm. I otte år har han på daglig basis delt ud af sin viden om trykfarver, farveblandinger og maskiner til sin datter, Signe Cederstrøm.

Nu kan de offentliggøre, at Signe Cederstrøm tiltrådte som direktør for Resino Trykfarver den 1. december 2019. En stilling, som hun har overtaget efter sin far. Samtidig er generationsskiftet af virksomheden gennemført, så den tidligere direktør nu deler ejerskabet ligeligt med sine tre børn – deriblandt Signe Cederstrøm.

”Jeg overdrager nøglerne med en god følelse. Signe har arbejdet i Resino i mange år, og hun har både interessen og evnerne til at drive virksomheden videre til næste niveau,” fortæller Finn Cederstrøm og forklarer, at virksomheden i de kommende år skal gennemgå en større organisatorisk transformation.

Global aktør

Finn Cederstrøm, der er uddannet laborant, købte Resino Trykfarver på tvangsauktion i 1982. Siden har han udviklet den fra at være en enkeltmandsvirksomhed til i dag at tælle 50 ansatte.

”Dengang handlede vi meget lokalt. Der var 14 danske farvefabrikker, som var vores konkurrenter. I dag er der kun os tilbage. Og vi omsætter det meste på internationale markeder. Det er en udvikling, vi aldrig nogensinde havde forestillet os,” fortæller Finn Cederstrøm.

Resino Trykfarver er i dag en af de ganske få farvefabrikker på verdensplan, der har specialiseret sig i produktion af trykfarve til fødevareindustrien. Det gælder for eksempel farver til fødevareemballage og pølseskind, men også farver til bleer, tandpastatuber og andre produkter, hvor der er høje krav til sundhed, fødevaresikkerhed, miljø og kvalitet.

Den globale handel stiller store krav til farveproduktionen, og det er blandt andet derfor, at Resino Trykfarver nu vælger at gennemføre et generationsskifte.

”Der er behov for en langt mere stabil farveproduktion, og her er Signe den helt rigtige til at gennemføre de nødvendige ændringer i organisationen. Hun er langt mere organisatorisk, end jeg er,” siger Finn Cederstrøm om sin datter.

En stor del af farvefabrikkens råvarer kommer fra Asien, og hvis der af forskellige grunde opstår problemer i forsyningskæden, kan Resino få udfordringer med at forsyne kunder som for eksempel Nestlé og Stryhns med farver til blandt andet ispapir og leverpostegsbakker. Derfor har ledelsen udarbejdet en strategi, der sikrer, at fabrikken i Ballerup fremadrettet har lageret fyldt med grundfarver, der kun mangler den sidste specialisering, og at farveproduktionen i det hele taget er stabil og systematisk.

Strategien er Signe Cederstrøm en af hovedarkitekterne bag:

”I dag producerer vi den enkelte trykfarve, når vi får en ordre, men i fremtiden vil vi have mange flere grundfarver på hylderne. På den måde slipper vi for perioder med hård spidsbelastning og perioder, hvor vi ikke udnytter vores kapacitet optimalt,” fortæller hun.

Passion for litteratur

Selvom Signe Cederstrøm i dag er glad og stolt af den forandring, hun er ved at skabe i sin fars gamle virksomhed, så har det ikke altid ligget i kortene, at hun skulle overtage direktørposten efter ham. Faktisk troede hun i mange år, at hendes evner skulle bruges i en hel anden retning.

Da hun efter gymnasiet søgte ind på en videregående uddannelse, valgte hun ikke retning med Resino Trykfarver i baghovedet. Hun valgte derimod uddannelse ud fra sin helt store passion, som har fulgt hende fra barnsben: Litteratur.

I 2005 blev hun derfor optaget som danskstuderende på Københavns Universitet.

”Jeg har altid elsket at læse, og jeg læser stadig rigtig mange bøger. Derfor ville jeg gerne være gymnasielærer og give den glæde videre,” fortæller Signe Cederstrøm om sin ungdoms karriereplaner.

De planer ændrede sig dog, da hun efter endt studie blev ansat i sin fars virksomhed som kommunikationsmedarbejder.

”Jeg fik øjnene op for, hvor spændende og vigtig en virksomhed Resino er. Og at ikke to dage er ens,” fortæller hun.

Med sin humanistiske baggrund adskiller Signe Cederstrøm sig markant fra virksomhedens øvrige ansatte, der primært tæller laboranter, kemikere og ingeniører. Det har både fordele og ulemper, lyder det fra den nyslåede direktør.

”Ulemperne er jo, at jeg ikke har den dybe tekniske forståelse. Men det er også en fordel, for ofte er Resinos ledelsessamtaler endt i teknisk snak. Nu kan vi tale om ledelse, uden at det drukner i teknik,” lyder det fra Signe Cederstrøm, som fortsætter:

”Min uddannelse har styrket mine analytiske evner og givet mig kompetencerne til at sætte mig ind i store mængder viden. Lige nu står Resino overfor en stor organisationsforandring, og her kan jeg i høj grad bruge mine analytiske og organisatoriske evner,” siger hun.

Det lange træk

Udover at glæde sig over, at Resino Trykfarver nu er i sikker havn, er det for Finn Cederstrøm en stor lettelse at konstatere, at virksomheden fortsætter på familiens hænder.

”Det er jeg meget stolt af. For mig er Resino som et barn, der nu bliver i familien,” fortæller den tidligere direktør.

Han regner med fremover at stå til rådighed, hvis der er behov for det, men han understreger, at ledelsen og beslutningskompetencen nu er Signes.

”Jeg har overdraget ledelsen, og jeg har fuld tillid til, at Signe træffer de rigtige beslutninger,” lyder det.

For den nye direktør er overdragelsen både kulminationen på flere års hårdt arbejde og ”mesterlære”, som hun kalder årene under sin far, og begyndelsen på en ny tid.

”Jeg har sommerfugle i maven, for det er et meget stort ansvar, som jeg overtager. Men jeg er gammel elite-svømmer, og jeg ved, at det er de lange seje træk, der gælder. Jeg er rimelig udholdende og tryg ved den strategi, som vi har udarbejdet for Resino,” fortæller Signe Cederstrøm.