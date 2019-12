Ny chef på Psykiatrisk Center

Jacob Franck Larsen er efter en periode som konstitueret nu blevet fastansat som centerchef på Psykiatrisk Center i Ballerup.

Efter fire måneder som konstitueret centerchef på Psykiatrisk Center Ballerup bliver Jacob Franck Larsen nu fastansat i stillingen.

Af Ulrich Wolf

I august måned blev Jacob Franck Larsen konstitueret som centerchef på Psykiatrisk Center i Ballerup, og nu har et enigt ansættelsesudvalg valgt at fastansætte ham i stillingen.

Han tiltræder formelt den 1. januar 2020 og det er en stolt Jacob Franck Larsen, der nu kan se frem til sin ’nye’ stilling.

”Det er virkelig godt, at Psykiatrisk Center er så ambitiøst og visionært et center. Det gælder de enkelte indsatser, hele det kliniske arbejde og alle personalegrupper. Jeg er optaget af, at bringe alle fagligheder i spil,” siger den ’nye’ centerchef.

Ansat siden 2016

Inden han blev konstitueret centerchef var Jacob Franck Larsen kvalitets- og forbedringschef og siden administrationschef på centret og har derfor et indgående kendskab til stedet.

Selvom han har været ansat siden 2016, mener Jacob Franck Larsen, at det alligevel er en ny centerchef, der indtager kontoret.

”Jeg træder ind med min person og min nysgerrighed og min måde at drive centret på. Jeg har en ambition om at være ganske synlig og noget af det, jeg vil bruge min første tid på, er blandt andet at besøge de enkelte afsnit,” siger han.

Jacob Franck Larsen har en fortid som officer i Forsvaret, hvor han har haft forskellige lederfunktioner i koncernstaben. Han har siden været direktionskonsulent på Nordsjællands Hospital inden han kom til psykiatrien.

”Som centerchef får jeg gode muligheder for, at der gøres en forskel for mange mennesker indenfor et vigtigt område og det tiltaler mig meget, ” slutter Jacob Franck Larsen.