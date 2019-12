Tilladelse til højt byggeri i Skovlunde gav vild debat

Det kommende bystræde i Skovlunde, set fra syd, med butikker i stueetagen og lejligheder ovenpå. Det er især den ekstra femte etage på bygningerne til venstre, der gav anledning til debat ved kommunalbestyrelsesmødet. Illustration: Arkitema Architects/JN Group

Et flertal af politikerne har givet den meget omdiskuterede dispensation til JN Group, og der kan nu bygges i højden i etape 2 i den nye Skovlunde Bymidte. Men beslutningen vækker vrede hos oppositionen.

Af Ulrich Wolf

Efter et noget tumultarisk forløb, hvor JN Group, der er bygherre på den nye etape 2 i Skovlunde Bymidte, indsendte en ansøgning om en dispensation, der siden blev afvist af politikerne, er der nu kommet en afklaring. JN Group har nu sendt en ny ansøgning, der denne gang er godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen.

Dispensationerne er ifølge JN Group nødvendige for at kunne gennemføre planerne for det nye område og efter kommunens vurdering har man altså nu besluttet at give grønt lys til den nye dispensations-ansøgning.

Flere ændringer

De nye dispensationer vil som nævnt give plads til en række mindre ændringer som tilladelse til en længere butiksfacade ud mod Bystrædet, så den bliver 20 meter i stedet for 12 meter og at man kan bruge en mørkere teglnuance i stueplan end på de boliger, der skal bygges ovenpå, for at adskille butikker fra boliger.

Men den væsentligste dispensation, som har givet anledning til mest debat, er tilladelsen til at man kan bygge op til fem etager i stedet for de i lokalplanen tilladte fire. Det kræves dog, at man fortsat overholder lokalplanens krav om parkeringspladser.

Positivt borgermøde

Netop spørgsmålet om byggehøjden har givet anledning til en del polemik lokalt, og det var heller ikke alle politikere, der var vilde med den dispensation, selvom formand for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A), talte varmt for den.

”Vi har lyttet til alle de indvendinger, der har været, vi har haft dialog med lokalrådet og andre interessenter og jeg synes, at vi har fået et rigtig godt resultat, der matcher det, som lokalplanen foreskriver,” sagde Hella Tiedemann.

Hun fremhævede samtidig det seneste borgermøde om sagen, hvor hun fornemmede en overvejende positiv stemning.

Et kunststykke

Udvalgsformanden bakkes op af Enhedslistens gruppeformand Stine Rahbek Pedersen, der ellers har været skeptisk tidligt i forløbet.

”Det er blevet en rigtig god plan, hvor vi både tager hensyn til naboerne og samtidig sørger for at imødekomme de mennesker, der har investeret i vores kommune. Det var Ballerup Kommune, der sov i timen tidligere i forløbet, så vi skylder, at vi også er imødekommende overfor investor. Det er faktisk lidt af et kunststykke, der er lavet. Der er mere luft, mere klimasikring og samtidig rykker byggeriet syv meter længere væk fra naboerne. Det kan ikke være bedre,” siger Stine Rahbek Pedersen, som heller ikke mener, at man kan udskyde projektet længere.

Netop Enhedslistens ’omsorg’ for en kapitalstærk investor fik Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen til at komme med let drillende bemærkninger. Men Venstres modstand mod dispensationen var åbenlys.

Det er for højt

”Denne dispensation er en væsentlig ændring. Byggehøjden er så vigtig, at vi mener, at en ny lokalplan er nødvendig. Hele tiden har netop byggehøjden været det vigtigste for naboerne, så at man ikke tager det mere alvorligt, forstår vi ikke. Derfor stemmer vi imod dispensationen,” sagde Jacob Wøhler Jørgensen, der blev bakket op af DF-gruppeformand Michael Jensen:

”Byggeriet er for højt og vi kan ikke genkende det i forhold til lokalplanen. Vi spørger os selv, hvad der mon skal til for, at man ikke dispenserer i denne sag. Så vi stemmer imod,” sagde Michael Jensen.

Trods modstand fra både DF, Venstre og Konservative, så blev dispensationerne vedtaget, nu med tilladelse til højere byggeri.