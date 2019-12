Vintervandretur omkring Skovlunde

Foto: Colourbox

Dansk Vandrelaug inviterer på en cirka ti kilometer lang gåtur i og omkring Skovlunde på lørdag.

Af Mia Thomsen

Hvad gemmer sig omkring Skovlunde? Lad ben og øjne opleve det hele: En gammel landsbykerne, åbne vidder, Svanesøen – dog uden ballet, en å, der slynger sig, en naturpark og en bypark.

Hvis man har lyst til at komme med på en rask gåtur mellem jul og nytår, kan man møde op ved Skovlunde Station lørdag den 28. december klokken 10.15.

Her vil turleder Anita Garbers fra Dansk Vandrelaug være parat til at gå i spidsen for en cirka 10 kilometer lang vandretur, der slutter ved udgangspunktet omkring klokken 14.30.

Der bliver pauser undervejs til at nyde medbragt mad og drikke. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan være med, sidstnævnte skal dog betale et beskedent beløb ved turstart.