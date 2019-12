Tekstil billedkunst i Måløv

Et af Pia Steens værker.

I januar kan man opleve billedkunstner Pia Steens 'art quilts' i Kulturhus Måløv.

Af Mia Thomsen

År 2020’s allerførste ’månedens kunster’ i Kulturhus Måløv er Pia Steen, som er uddannet billedkunstlærer.

Hele sit liv har hun tegnet, malet og syet. I de senere år har hun kastet sig over ’art quilts’, som er billeder syet af stof med symaskine eller frihåndssyning.

Når Pia Steen arbejder med sine tekstile billeder, oplever hun at male med stoffet, og det giver hende mulighed for at få præcis de udtryk frem i billederne, som hun ønsker.

Pia Steen er meget optaget af naturen og bliver inspireret af dens farvespil. Udstillingen kan opleves i Kulturhus Måløv hele januar måned i den betjente åbningstid.