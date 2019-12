Ny p-indgang på trapperne

Den nye indkørsel til den store parkeringsplads ved Meny skal ske fra Hold-an Vej, hvor der nu er indsnævring og p-pladser. Den skal lette adgangen til Centrumgaden og butikkerne.

Det omfattende byggearbejde i Ballerup har gjort det svært at komme til p-pladsen ved Meny i Centrumgaden. Nu skal der etableres en ny adgang til pladsen fra Hold-an Vej.

Af Ulrich Wolf

Igennem meget af 2019 har der været bygge- og gravearbejde på Hold-an Vej og på Linde Allé, hvilket har gjort det svært for bilisterne at komme ind til den store parkeringsplads ved Meny i Centrumgaden.

I 2020 vil gravearbejdet fortsætte, når Novafos tager hul på det store kloak-separeringsarbejde, og derfor har Ballerup Kommune, efter opfordring fra blandt andet Handelsforeningen i Centrumgaden, bevilget 150.000 kroner til etablering af en ny indkørsel til den meget benyttede p-plads. Den skal lette den ellers noget udfordrede adgang til området.

Ikke for lastbiler

Der skal helt konkret etableres en adgang for bilister fra det vestlige kørespor, hvor der i dag er indsnævret og p-pladser langs kørebanen. Indkørslen skal kun være en indkørsel, mens man stadig skal køre ud fra henholdsvis Linde Allé eller Sct. Jacobsvej.

Etableringen af den nye indkørsel betyder, at der skal nedlægges tre p-pladser på Hold-an Vej. Desuden bliver der skiltet med adgangsforbud for lastbiler via den nye indkørsel, hvilket er nødvendigt, da svingbanen ellers skal gøres længere og man dermed skal fjerne endnu flere p-pladser på Hold-an Vej.

For handelsforeningen i Centrumgaden har den nye indkørsel stor betydning.

”Det er vigtigt for os, at man kan finde butikkerne i Centrumgaden. Med alt det bygge- og gravearbejde, der sker for tiden og fortsat vil ske, skal man kunne komme ind til butikkerne og parkere i nærheden, så vi fortsat kan have noget handel i gaden,” siger Claus Dahl, formand for handelsforeningen i Centrumgaden.

Arbejdet med at anlægge den nye adgangsvej vil begynde i januar måned.