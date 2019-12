Samarbejde om unge og stoffer

Misbrugscentret Brydehuset og politiet vil hjælpe unge rusmiddelbrugere med at droppe stofferne, inden det udvikler sig til misbrug. Modelfoto: Colourbox

Medarbejdere fra Brydehuset klæder lokale betjente på til de svære snakke med unge, der bliver snuppet med stoffer på lommen.

Af Mia Thomsen

Det lokale misbrugscenter Brydehuset i Ballerup har indgået et tæt samarbejde med Københavns Vestegns Politi for dels at forebygge at unge udvikler misbrugsproblemer, men også for hjælpe de lokale betjente med at blive bedre til at tale med de unge, når de for eksempel snupper dem med stoffer på lommen.

Samarbejdet falder godt i tråd med politiets øgede indsats med at komme den lokale narkohandel til livs, hvor betjentene nu – mere end tidligere – går efter køberne og ikke kun sælgerne af stoffer.

Der fokuseres særligt på unge under 18, der sigtes for besiddelse af illegale stoffer til eget forbrug, og når politiet møder dem, skal de blive bedre til at snakke med dem om stoffer og hvilke muligheder der er for misbrugsbehandling.

Unge som målgruppe

Københavns Vestegns Politi har uddannet 22 politibetjente og civile forebyggere, så disse i endnu højere grad forstår og kan håndtere unge rusmiddelbrugere som målgruppe.

Målsætningen er at disse på bedst mulig vis kan støtte de unge, så de ikke havner i misbrug, og det er altså her Brydehuset har spillet en afgørende rolle som samarbejdspartner.

”I Brydehuset har vi stor erfaring og viden om unge rusmiddelbrugere og deres handlingsmønstre. Ligeledes har vi igennem mange år arbejdet med at opkvalificere relevante samarbejdspartnere som også møder vores målgruppe.

Denne samlede viden om forebyggelse og behandling tilbyder vi i dette projekt til Københavns Vestegns Politi, så de fremadrettet er klædt bedre på i deres arbejde med målgruppen, forklarer Sune Blom, som er Brydehusets kontaktperson på samarbejdet, og tilføjer:

”Vi er enormt positive for samarbejdet og glade for at der allerede nu har været vellykkede forløb med brobygning fra politiet til behandlingssystemet.”

Viden er nøglen

Hos Københavns Vestegns Politi er de også glade for samarbejdet og har fået godt udbytte af den viden, Brydehusets medarbejdere har delt med dem.

”Samtlige kolleger, der har været med på uddannelsen, har oplyst, at de har fået en ny og meget brugbar viden i forhold til stoffer og mødet med de unge stofbrugere på gaden. Flere har sagt: ’Hvorfor har jeg ikke vidst det her noget før’, og det tegner et meget godt billede af, at det er vigtigt, at vi som betjente ved noget om det her emne og har lært, hvordan vi skal snakke med de unge om stoffer og muligheder for hjælp, når vi møder dem på gaden,” fortæller Ditte Wesley Jensen fra Københavns Vestegns Politi og tilføjer, at flere at de deltagende betjente har fortalt, hvordan de nu har turdet gå ind i snakken omkring misbrug med den unge, fordi de nu ved meget mere om emnet end før.