Det klikkede I på i året der gik

Artiklen om Viktor Kochs (forrest) pantindsamling til kammeraten Marcus (i midten) var den næstmest læste historie på vores hjemmeside i 2019.

To store sager har fyldt meget her på avisen i 2019: Indsamlingen til kræftramte Marcus Madsen samt dramaet om den nye biograf i Ballerup. Men årets helt store hit på vores hjemmeside var, at Harald Nyborg kom til byen.

Af Mia Thomsen

Det er altid interessant at få indblik i, hvad vores læsere egentlig synes, er mest interessant at læse om i deres lokalavis. Så vi har kigget lidt på statistikkerne her på vores hjemmeside for at finde ud af, hvilke artikler, fra året der gik, som har fået flest klik, og her er det overraskende artiklen ’Harald Nyborg kommer til Ballerup’, der kommer ind på en suveræn førsteplads.

Artiklen er tilbage fra marts måned og overskriften siger det hele – det var første gang vi kunne fortælle om Harald Nyborgs byggeri af et nyt stort varehus på Tempovej. Lige knap et halvt år senere, den 29. august, slog forretningen dørene op for første gang

Kræftsyg Marcus

På andenpladsen over mest læste artikler finder vi – og det er til gengæld ingen overraskelse – artiklen ’Hjælp til kræftsyg dreng eksploderer’ fra oktober måned, som handler om den pantindsamling Viktor Koch fik stablet på benene til fordel for hans kammerat Marcus Madsen, der i sommer fik konstateret en alvorlig hjernetumor.

I det hele taget har alle artikler og facebookopslag om både Marcus og Viktor fået overvældende respons. Al den positive energi, der er blevet sendt i Marcus retning – ikke bare her, men fra hele landet – har været en sandt fornøjelse at lægge avis-, hjemme- og facebookside til.

Sidste nyt om Marcus er i øvrigt, at han er i fuld gang med behandlingen. Han har været en tur i Miami og få de første portioner af forsøgspoduktet ’onc201’. Derudover er han netop blevet opereret i hjernen på Rigshospitalet i København, hvor de har fjernet en del af hans tumor, og sidste melding fra hans mor Dorthe Buck Madsen er, at han efter omstændighederne har det godt, og at han – så snart han er stabil – skal til Miami igen efter en ny portion onc201.

Biografdrama

Tredje mest læste artikel på vores hjemmeside er ’Jan Boye bliver ny styrmand i centerbiografen’, én artikel af mange om den kommende biograf, der skal bygges ovenpå Ballerup Centret i det nye år.

Det var en sag, vi fulgte over flere måneder, hvor det først så ud til, at Baltoppen Bio skulle lukke på grund af, at der kom en ny, stor biograf til byen.

Men sagen endte med et lykkeligt arrangeret ægteskab mellem Baltoppen Bio og Ballerup Centrets ejer DADES. Centret valgte nemlig Baltoppen Bios direktør Jan Boye som styrmand for byens nye centerbiograf, der i øvrigt – hvis planen holder – åbner i efteråret 2020, så den sag kommer I til at læse meget mere om i det nye år.

Rigtig godt nytår!

Faktaboks: Top10

Her er listen over årets mest læste artikler på vores hjemmeside Ballerupbladet.dk

1: Harald Nyborg kommer til Ballerup

2: Hjælp til kræftsyg dreng eksploderer

3: Jan Boye bliver ny styrmand i centerbiografen

4: Ny biograf koster Baltoppen Bio livet

5: Flere boliger på vej til Skovlunde Bymidte

6: Bilræs skaber utryghed ved Baltorpvej

7: Johns pølsekald

8: Burger-planer sendt i høring

9: Grønne åndehuller under pres

10: V og C: Posthusplaner er uden visioner