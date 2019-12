Maduddeling i Ballerup i aften

De frivillige fra Stop Spild Lokalt er allerede i fuld gang i Hedegårdscentret, hvor der klokken 21 i aften bliver delt overskudsmad ud til alle, der har brug for det.

Overskudsvarer fra butikkerne bliver delt ud i Hedegårdscentret i aften af frivillige fra Stop Spild Lokalt.

Af Mia Thomsen

Når butikkerne lukker for julen, ligger der rigtig mange varer på hylder og i kølediske, som ikke kan holde sig helt til butikkerne åbner igen. Derfor donerer mange butikker disse overskudsvarer til andre – blandt andet via Stop Spild Lokalt, der arrangerer jule-maduddelinger i hele landet.

Her i Ballerup har frivillige fra Stop Spild Lokalt fået lov til at låne det store tomme lokale overfor Rema 1000 i Hedegårdscentret, og her vil de i aften mellem klokken 21 og 23 dele madvarer ud til alle som har behov.

“Vores maduddelinger er åbne for alle som mangler mad. Man kommer bare, der foregår ingen registrering og alle er anonyme. De frivillige hjælper og vejleder om, hvor meget man tage. Sidste år fik alle som kom til maduddelingerne cirka syv kilo mad hver. Mange steder fik hver enkelt meget mere. Vi ved dog aldrig, hvor meget mad vi har, da vi jo først selv ved det, lige før vi åbner,” fortæller koordinator fra Stop Spild Lokalt, Janne Toft-Lind.

Maden doneres af lokale supermarkeder, fødevareproducenter og virksomheder. Maden vil hovedsaglig bestå at fødevarer med kort holdbarhed, det som ikke ville kunne holde sig hen over supermarkedernes julelukkedage. Det vil sige frugt, grønt, brød, mejeri- og kødvarer.

Maduddelingen i Ballerup er planlagt og afvikles af lokale facebookbrugere. Der lånes lokaler gratis og de frivillige stiller deres tid, biler og benzin til rådighed i den gode sags tjeneste. Uddelingen er arrangeret af Stop Spild Lokalt i samarbejde med Næstehjælperne og Beboerprojektet Hedegaven.

Vi har netop talt med én af de lokale frivillige, Stine Rahbek Pedersen (billedet), som fortæller, at de første varer allerede er begyndt at komme ind. Der bliver knoklet hele dagen med at få hentet varer rundt omkring og få det hele stillet op. I aften klokken 21 er det så muligt at komme og hente maden.

Som udgangspunkt må man fylde én pose pr person tilstede. Man må meget gerne huske poser hjemmefra. Man kan følge med – og tilmelde sig begivenheden på facebook: Juleuddeling stop spild lokalt Ballerup

Om Stop Spild Lokalt

Stop Spild Lokalt er stiftet i 2016 af den dengang 17-årige Rasmus Erichsen. Han startede en Facebookgruppe med det formål at få private personer til at dele deres overskudsmad med hinanden. Siden da har Stop Spild Lokalt været i en rivende udvikling, og dækker i dag 109 danske byer og én enkelt grønlandsk. Alle i og omkring Stop Spild Lokalt arbejder 100 procent frivilligt. Man kan læse mere på: Stopspildlokalt.dk