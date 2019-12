Sent søndag aften kørte en bilist galt på Motorring 4 ved Ballerup. Heldigvis kom ingen af de fire personer i bilen alvorligt til skade. Foto: Mathias Øgendal/Presse-fotos.dk

politi En bilist med tre passagerer kørte søndag aften galt på motorvejen i Ballerup. Heldigvis slap alle fire uden større skader.

Af Redaktionen

Klokken 23.13 søndag den 29. december fik Københavns Vestegns Politi anmeldelse om, at en mindre personbil var kørt galt i en soloulykke i nordgående retning på Motorring 4 i Ballerup.

Føreren have mistet herredømmet over bilen i et højresving og havde påkørt autoværnet. De i alt fire personer i bilen blev kørt på skadestuen, men meldes efterfølgende ok, oplyser Københavns Vestegns Politi, der fortsat er ved at undersøge, hvad der var årsag til, at føreren mistede herredømmet over bilen.