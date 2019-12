Politi uge 52

Genrefoto Foto: www.politi.dk

Indbrud i lejlighed

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed sket mellem mandag den 23. december klokken 09.45 og tirsdag den 24. december klokken 00.22 på Lilletoften i Skovlunde. En dør var brudt op, og diverse smykker var stjålet.

Bilist sigtet for flere forhold

En politipatrulje standsede torsdag den 26. december klokken 20.18 en 29-årig mandlig bilist på Maglevænget i Ballerup. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han blev desuden sigtet for kørsel i frakendelsestiden, kørsel uden sikkerhedssele og at være i besiddelse af narko. Manden blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver, men nægtede alle sigtelser.

Indbrud i lejlighed

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed på Ringtoften i Skovlunde sket mellem mandag den 23. december klokken 12 og fredag den 27. december klokken 11.45. Et vindue var brudt op, og diverse smykker var stjålet.

Narkokørsel uden kørekort

Lørdag den 28. december klokken 20.25 standsede en politipatrulje en 31-årig mandlig bilist på Ballerup Byvej.

Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han blev desuden sigtet for kørsel uden førerret og kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden nægtede begge sigtelser.