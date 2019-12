Sejr til Wolfpack i basketgyser

Der var mange flotte scoringer fra Wolfpacks mandskab i søndagens kamp mod århusianske EBAA. Foto: privatfoto

Basketball Wolfpack kom bedst fra start, men var lige ved at miste grebet mod slutningen af kampen. Dog lykkedes det at vinde over EBAA med et enkelt point; 100-99.

Af redaktionen