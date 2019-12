Hvorfor har man ændret p-reglerne ved Skovlunde Station?

Debat Siden posthuset lukkede, har der ikke været restriktioner på parkeringen på Skovlunde Station, og det har for det meste fungeret rigtigt godt.

Af John Gregersen, Lindeengen 87, Skovlunde

Nu har man ændret 27 af p-pladserne til tre timers parkering og kun syv pladser er uden tidsbegrænsning. Det betyder at man ikke længere har mulighed for at parkere ved stationen og tage toget til for eksempel København, da man ikke kan sætte bilen ved stationen længere.

Man kan forsøge at parkere ved Ringtoften til gene for beboerne der, men det er ikke optimalt. Alle andre steder i nærheden af stationen er forbeholdt beboere eller tidsbegrænset.

Det virker som om, at kommunen ikke ønsker at man bruger den offentlige trafik, men hellere presser folk til at bruge bilen til transport til byen. Tre timers parkering, forslår ikke meget, hverken til en tur til Ballerup eller København.