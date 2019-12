Svar om p-pladser i Skovlunde

Debat Kære John. Det er korrekt, at der på Skovlunde Torv er blevet sat tre timers parkering på de cirka 15 parkeringspladser, der er tættest på Plejecenter Lundehaven. De resterende cirka 20 pladser er der fortsat fri parkering på.

Af Trine Baarstrøm, Afsnitsleder i Center for By, Erhverv og Miljø

Tre timers parkeringen er blevet indført, da der i længere tid har været stort pres på parkeringspladserne i området.

Det har betydet, at besøgende til plejecentret og deres genoptræning samt patienter til lægehuset ikke har haft mulighed for at parkere i nærheden.

For at tilgodese pendlere har vi i samme omgang stillet cirka 75 parkeringspladser til rådighed som pendlerparkering ved adressen Torvevej 35. Denne parkeringsplads har vi kaldt ’Skovlunde Station Øst’, og der er kommet tavler op fra Skovlunde Torv, som viser hen til parkeringsområdet.

I starten af 2020 vil der også komme to store informationstavler op, som oplyser om mulighederne for at benytte pendlerparkeringspladsen.