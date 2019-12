Kritik og klager kan være den største løftestang

Debat I Ballerup har vi en borgerrådgiver, der er en særlig del af forvaltningen.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Nina, som borgerrådgiveren hedder, står på sidelinjen og træder til, når en af os, der bor i Ballerup ikke kan komme igennem systemet i forvaltningen, oplever at blive behandlet forkert eller ikke selv kan klare de svære samtaler.

Efter det første år med Nina som borgerrådgiver har hun lavet en interessant status på det første år. Som politiker er det vigtig viden, hun kommer med. For selv om hun naturligvis kun ser de ting der er gået galt, er endt i hårknude eller af en eller anden grund ikke fungerer, er det meget værdifuldt at få kvalificerede øjne på de områder, hvor forvaltningen kan blive bedre.

Der er et par hundrede mennesker, der har haft behov for en borgerrådgiver, og jeg er glad for, at de nu og fremover kan få den nødvendige hjælp.

Borgerrådgiveren ser forvaltningen på tværs og allerede efter et år, er hun kommet med konkrete anbefalinger til at styrke administrationen med kurser, borgerrådgiveren selv er med til at udvikle, eksempelvis sagsbehandlings- og forvaltningsretlige regler.

Det er enormt positivt, at en borgerrådgiver bruger kritik og klager konstruktivt til at italesætte de områder i forvaltningen – og dermed bidrager til at styrke den.

Jeg er rigtig glad for, at det har vist sig at være værdifuldt, at vi har fået en borgerrådgiver i Ballerup, da netop dette var et væsentligt budgetønske, vi blev imødekommet på budget 2018.

Det er godt, at ordningen allerede fungerer og kan bruges af alle, hvad enten den enkelte vil henvende sig direkte til Nina Palle eller komme i den åbne tid på Ballerup Bibliotek.