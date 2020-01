Nytårshilsen fra borgmesteren

"Der er ingen tvivl om, at klima og verdensmålene vil have stor betydning for Ballerup Kommune og Danmarks udvikling her i 20’erne, og vi vil tænke og leve anderledes om ti år, end vi gør i dag," skriver borgmester Jesper Würtzen blandt andet i sin nytårshilsen til Ballerup Bladets læsere.

Vi har nu sagt farvel til 2019, og vi er kommet ind i 2020. Det første år i det nye årti: 20’erne.

Af Jesper Würtzen, borgmester

For ti år siden gik vi ind i 10’erne, eller hvad vi nu skal kalde det ”gamle” årti. Det var dengang hele vores samfund var præget af en økonomiske krise – ”Finanskrisen”.

Krisen betød, at mange mistede deres job. Virksomheder lukkede ned. Byggeriet og byudvikling gik i stå. Det hele stod stille. En stilstand vi også oplevede her i Ballerup Kommune.

Hele vores kommunale økonomi blev i den grad også ramt. Vi måtte gennemføre store besparelser, og det kunne naturligvis mærkes. Vi blev færre pædagoger, skolelærere, hjemmehjælpere, SOSU’er samt alle de andre medarbejdere, der leverer hele den nære kommunale kernevelfærd.

Tiderne er heldigvis skiftet. I de senere år har vi oplevet, at økonomien i Danmark er blevet bedre og nu er blevet ganske stærk.

Vi har set virksomheder komme til, og vi kan glæde os over, at flere Ballerup-borgere er kommet i arbejde. Faktisk klarer vi os så godt i Ballerup, at vi bliver rost af beskæftigelsesministeren for indsatsen.

Vi har ikke alle med på arbejdsmarkedet endnu, men det vil vi blive ved med at arbejde for.

Landets gode økonomi har også spredt sig til kommunerne. Vi er dog stadigvæk langt fra at have de muligheder, vi havde i ”gamle” dage. Så når vores medarbejdere siger, at de havde bedre tid til omsorg, støtte og hjælp før i tiden, så er det rigtigt.

Udvikling af kommune og velfærd

I Ballerup Kommune har vi godt styr på vores økonomi. Det har vi haft i flere år. Der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter, og vi har råd til investeringer i udviklingen af vores kommune og vores nære velfærd. Det er ikke alle kommuner forundt.

Vi er desværre underlagt en streng styring fra Folketinget. Det betyder, at vi ikke må bruge flere penge til hverken medarbejdere eller større anlæg på grund af den såkaldte service- og anlægsramme.

At vi netop i Ballerup Kommune i disse år er så heldige, at vi bliver både flere ældre og småbørn, gør det det derfor ikke lettere at holde udgifterne inden for de nationale rammer. Der bliver nemlig brug for både flere SOSU-assistenter og pædagoger.

I forbindelse med regeringsskiftet og med den nye kommuneaftale lykkedes det dog i november for en samlet kommunalbestyrelse i Ballerup Kommune at blive enige om et budget, hvor der faktisk er tale om en lillebitte samlet forbedring af servicerammen i kommunen.

Jeg håber, at det også ved dette års budgetproces – budgettet for 2021 – vil være muligt at hæve servicen endnu et nøk. Det skal komme vores børn, unge, ældre og mennesker med handicap til gavn.

Klima på dagsordenen

Nu ser vi så ind i et nyt årti. Nu er det ikke en finanskrise, der melder sig på nethinden. Det er snarere klimaforandringerne eller klimakrisen, der står som det aktuelle.

Vi har talt om det i mange år – og nu kan vi se, at forandringerne sker med en alarmerende fart. Folketinget er blevet enige om en aftale, hvor vi skal reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030. Det er ambitiøst. Skal vi nå i mål, så skal vi alle sammen gøre en indsats. Vi har arbejdet med klima og miljø i Ballerup Kommune i mange år – og vi fortsætter.

Inden jul startede vi med el-busser på tre af vores buslinjer. Næste år kommer yderligere el-busser til. Vi skifter til LED-lys, foretager energirenoveringer, sætter skrappe energikrav til nye byggerier, og vi prøver at inspirere borgere, virksomheder og medarbejdere til hele tiden at tage små skridt i retning mod opfyldelse af FN’s verdensmål om en mere retfærdig, lige og grøn verden.

Verdensmålene vil i øvrigt være tema for årets nytårskur for virksomheder i Ballerup Kommune, og til juni vil ”Danmark for Målene” også besøge kommunen. Her kan du og andre borgere komme og høre endnu mere om, hvordan vi selv kan gøre en forskel.

Der er ingen tvivl om, at klima og verdensmålene vil have stor betydning for Ballerup Kommune og Danmarks udvikling her i 20’erne, og vi vil tænke og leve anderledes om ti år, end vi gør i dag.

Ballerup ændrer sig

På samme måde vil Ballerup Kommune også ændre sit fysiske udseende. Der er i disse år gang i byudviklingen i Ballerup, Skovlunde og Måløv. Vi lever længere, vi lever mere som singler, og der flytter mange mennesker til hovedstaden i disse år. Det er alt sammen noget, der skaber behov for flere boliger – gerne tæt ved stationer og bymidter.

Det er også en anden måde, vi handler og køber ind på i dag. Mange handler over nettet i stedet for i byens butikker. Til gengæld spiser vi mere ude, går på café og mødes i det offentlige rum. Det betyder, at vores bymidter skal være indrettet anderledes, så de indbyder mere til ophold.

Noget af det, der har glædet mig meget, er de forskellige fællesskabsoplevelser, vi har set de senere år – ikke mindst omkring Kirketorvet med musik og dans.

På samme måder har Måløv og Skovlunde sine arrangementer med halloween, byfester, sankthans og så videre. Alt sammen er med til at samle byerne og styrker sammenhængskraften. På samme måde har vi i 2019 set arrangementer i Harrestrup Ådal – middelaldermarked, haveudstilling og kræmmermarkedet, der igen i 2019 var en kæmpe succes.

Jeg håber, at den gode udvikling af vores fællesskab og levende byrum vil fortsætte i det nye årti – og i den forbindelse er det også glædeligt, at byggeriet af den nye store biograf i Ballerup Centret begynder den 15. januar i år.

Det er altid spændende at gå ind i et nyt år – og endnu mere et nyt årti. Jeg synes, der er en god udvikling – og det bliver spændende at se om ti år, hvordan verden og Ballerup Kommune har udviklet sig .

Med de ord vil jeg gerne sige borgere, medarbejdere og virksomheder tak for 2019 – og de bedste ønsker til jer alle om et rigtigt godt nytår og godt nyt årti.

Godt nytår!