Ekstra juleglæde i Hede-Magleparken

Masser af friske og lækre madvarer var klar til afhentning i Hedegårdscentret lillejuleaften. Og mere end 200 personer fik glæde af varerne.

Omkring 200 mennesker, som ellers ikke havde råd til den store julefest, fik en god julegave, da den store maduddeling gik i gang dagen før jul.

Af Ulrich Wolf

Hedegårdscentret summede af liv om aftenen den 23. december, da aftenens store maduddeling gik i gang.

Netværket Stop Spild Lokalt og Næstehjælperne i Ballerup stod bag aftenens uddeling, hvor omkring 4,5 tons mad blev delt ud. Mad, der ellers ville være blevet smidt ud.

Omkring 100 stod i kø, da de frivillige slog dørene op klokken 21, og mere end 30 frivillige sørgede for, at uddelingen foregik efter planen.

Stor succes

Udover madvarer var der også julepynt, gran og små juletræer til afhentning. Det var primært de lokale supermarkeder, Rema 1000 i Hedegårdscentret, Meny i Centrumgaden og Aldi på Baltorpvej, der havde sørget for maden, og da uddelingen var forbi havde omkring 200 personer fået glæde af de mange varer som grøntsager, flæskesteg og fløde. Også Hedegaven og Hedegårdscentret var med i arrangementet og koordinator Janne Toft-Lind er glad for aftenens succes.

”Vi fik uddelt mere end 4,5 ton mad, der i stedet kom over 200 mennesker til gode. Jeg er rigtig glad for, at arrangementet lykkedes for os i Næstehjælperne og Stop Spild Lokalt,” siger Janne Toft-Lind, som sammen med resten af de frivillige og butikkerne fik skabt ekstra julehygge og glæde i området.